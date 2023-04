USK Sabet Medali Perak di Ajang Internasional GloCoLis, Karya Mereka Diharap Atasi Keretakan Dinding

Keberhasilan USK meraih perak di kompetisi ini, tidak terlepas dari kolaborasi konsep keilmuan Teknik Kimia yang dipadukan dengan Teknik Sipil, dalam bentuk sebuah gagasan inovatif yang dituangkan dalam karya ilmiah.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ( USK) berhasil menyabet medali Perak atau Juara II pada kompetisi bergengsi berskala internasional Global Competition for Life Sciences ( GloCoLis) tahun 2023.

Ajang ini diikuti oleh 319 tim dari 15 negara PADA 14 Maret hingga 5 April 2023.

Negara yang ikut berpartisipasi meliputi Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Turkiye, Macedonia, Greece, Spanyol, dan lainnya.

Karya ilmiah Tim USK berjudul: Utilization of Bacillus Subtilis From Seaweed Waste as Admixture For Making Self Healing Concrete.

"Harapannya hasil karya ilmiah ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan keretakan dinding bangunan akibat situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, baik dari faktor alamiah maupun bencana," ujar salah satu Anggota Tim USK, Qadri.

Tim USK terdiri atas Qodri Yudit Angesta ( Teknik Kimia), Geubrina Rizqa Maulida ( Teknik Kimia), Imam Akbar Al- Khalis ( Teknik Sipil), Naufal Romiz Maltuf (Manajemen) dan Farid Fahlevi (Ekonomi Pembangunan).

Para mahasiswa itu dibimbing Dr Ir Farid Mulana, S.T., M.Eng, dosen pada Jurusan Teknik Kimia yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Teknik USK.

Menanggapi hasil yang diperoleh Tim USK pada ajang internasional ini, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Prof Dr Mustanir, MSc, mengemukakan rasa syukur atas prestasi itu.

"Selamat kepada Tim USK yang telah berhasil meraih medali perak pada kompetisi GloColis. Jangan berpuas diri, terus mengasah kemampuan dan kompetensi, sehingga dapat berprestasi menjadi yang terbaik pada event yang lain.

Untuk diketahui, GloColis merupakan kompetisi internasional prestisius yang diselenggarakan oleh Indonesia Youth Scientists Association.

GloCoLis merupakan platform pembelajaran yang tepat untuk membangun daya saing global, dengan kompetensi ilmiah dan membangun jaringan peneliti dan profesional industri yang kuat, yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional. (*)