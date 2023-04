VIDEO Ryura Assyifa Ramadhina Siswa Beprestasi Diterima 10 Universitas Luar Negeri

SERAMBINEWS.COM - Viral di media sosial kabar membanggakan datang dari salah satu pelajar asal Solo, Jawa Tengah yang diterima di 10 universitas luar negeri.

Pelajar ini bernama Ryura Assyifa Ramadhina yang merupakan siswai kelas 12 SMA Pradita Dorgantara (SMA PD).

Kabar Ryura yang diterima di 10 universitas luar negeri ini menjadi viral di Instagram usai diunggah oleh akun @folkative

Warganet lantas memuji prestasi dari Ryura tersebut.

Bahkan, salah satu warganet mengaku heran dengan Ryura yang bisa diterima di 10 universitas luar negeri.

Ryura diketahui sudah diterima di program study Program Aerospace Engineering, Monash University.

Selain itu ia juga diterima di Aeronautical Engineering, University of Sydney; dan Aerospace Science Engineering, University of California (UC) Davis.

Ryura juga diterima di Program Mechanical Engineering di The University of Western Australia, University of Toronto dan Queensland University.

Di Universty of Toronto, Ryura juga tercatat diterima di Program Studies in Mathematical and Physical Sciences, serta Co-Op Mathematics di University of Toronto kampus Scarborough.

Diketahui, 5 program study diantaranya kategori Honours yakni di Monash University, The University of Queensland, UNSW Sydney, The University of Sydney, dan The University of Western of Australia.

Sementara itu, lima dari universitas yang menerima Ryura ini merupakan top 8 besar universitas terbaik di negeri Kanguru.(*)

VO : Suhiya Zahrati

Editor : Muhammad Aziz