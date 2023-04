Sosok Chairul Tanjung, Orang Terkaya Ketujuh di Indonesia 2023, Ini Daftar Perusahaannya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Forbes per April 2023 kembali merilis daftar orang-orang terkaya di seluruh penjuru dunia.

Tahun ini ada sebanyak 2.640 miliarder tercatat dalam daftar media ternama tersebut.

Orang-orang tajir tersebut berasal dari 77 negara di seluruh dunia.

Angka ini berarti bertambah dua dari tahun lalu sebanyak 75 negara.

Forbes menyebutkan, Amerika Serikat kembali sebagai negara dengan jumlah miliarder terbanyak yaitu sebanyak 735 orang.

Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun lalu.

Meskipun hampir 50 orang Amerika, termasuk Kanye West dan Sam Bankman-Fried, turun peringkat dan puluhan miliarder lainnya meninggal dunia, lebih dari 60 warga AS bergabung dengan jajaran miliarder untuk pertama kalinya pada tahun ini, termasuk LeBron James dan Tiger Woods.



Kendati demikian, AS bukan lagi rumah bagi orang terkaya di dunia, Taipan barang mewah Bernard Arnault, seorang warga negara Prancis, menyalip peringkat Elon Musk.

Meski demikian, AS masih mengklaim memiliki 17 dari 25 orang terkaya di dunia.

Secara keseluruhan, miliarder AS memiki kekayaan bernilai kolektif 4,5 triliun dolar AS, turun dari 4,7 triliun dolar AS daritahun lalu.

Baca juga: Sosok Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia 2023, Punya Harta Rp403 Triliun, Ini Sumbernya

Orang Terkaya di Indonesia

Sementara itu masih berdasarkan data Forbes, Low Tuck Kwong menjadi orang nomor satu terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai US$26,9 miliar (Rp 408,23 triliun).

Kekayaan duo bos Djarum yakni R Budi Hartono dan Michael Hartono turun ke posisi kedua dan ketiga orang terkaya di Indonesia.

R Budi Hartono dengan jumlah kekayaan US$25,3 miliar (Rp 383,95 triliun), sementara Michael Hartono dengan jumlah kekayaan US$ 24,2 miliar (Rp 367,25 triliun).