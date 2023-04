VIDEO Sosok Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia 2023, Punya Harta Rp403 Triliun

SERAMBINEWS.COM - Low Tuch Kwong tercatat sebagai orang paling kaya di Indonesia, setelah Media Forbes mengeluarkan rilis terbarunya.

Dalam rilis Forbes tersebut terdapat 10 daftar orang terkaya di Indonesia.

Di mana menurut daftra Forbes, setelah Low Tuch Kwong, orang terkaya kedua di Indonesia yakni R Budi Hartono disusul Michael Hartono.

Low Tuch Kwong tercatat memiliki harta US$ 27,0 miliar, sementara R Budi Hartono US$ 24,2 miliar dan Michael Hartono memiliki harta sebesar US$ 23,2 miliar.

Low Tuck Kwong sendiri merupakan pendiri Bayan Resources, produsen batubara dan operator pelabuhan di Indonesia, melansir Bloomberg.

Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini menjual sekitar 40 juta metrik ton batu bara dan melaporkan pendapatan sebesar 40,8 triliun rupiah ($2,9 miliar) pada tahun 2021.

Low juga Tuck Kwong merupakan pemegang saham terbesar Metis Energy, sebuah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Singapura.

Sementara melansir bayan.com.sg, selain juga sebagai pendiri dan pemegang saham utama serta pengendali Bayan Group, Low Tuck Kwong tercatat sebagai Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk pada 10 January 2018 hingga sekarang.

Low juga tercatat sebagai Direktur Utama di sebagian besar anak perusahaan Bayan Group.

Pada 2022 lalu, Low Tuck Kwong berada di urutan ke-2 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, namun kini dirinya naik di posisi pertama menyalip Hartono bersaudara.

Saat 2022 lalu kekayaan Low tercatat sebesar US$25,2 miliar, kini naik menjadi US$ 27,0 miliar.

Low Tuck Kwong sendiri merupakan pria kelahiran Singapura pada 17 April 1948.

Namun Pada tahun 1992, ia berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Low Tuck Kwong memiliki anak bernama Low Yi Ngo yang merupakan salah satu Direktur Perseroan di PT Bayan Resources Tbk, Low.(*)