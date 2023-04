Masuk Pekan Ketiga Ramadhan, Sayuran Mulai Sepi Pembeli

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Memasuki pekan ketiga Ramadhan 1444 Hijriah, sayuran di Kabupaten Aceh Singkil mulai sepi pembeli.

Harganya pun anjlok dibanding awal puasa lalu. Cabai merah umpamanya hanya di kisaran Rp 20 ribu di tingkat petani.

Padahal tadinya kokoh di harga Rp 50 ribu per Kg. Kangkung dan bayam harganga tetap sama Rp 1.000 per ikat, kacang panjang Rp 6.000 per kilogram dan mentimun Rp 8.000 per kilogram.

Dampak sepinya pembeli sayuran dirasakan petani di Lorong IV Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara.

Sebelumnya dalam sepekan sebanyak tiga kali pengepul datang untuk membeli sayuran petani di sana.

Namun sejak memasuki pekan ketiga Ramadhan sudah jarang datang.

Sayuran yang mulai sulit laku adalah kacang panjang, bayam, mentimun dan kangkung.

Sayuran tersebut berumur pendek sehingga jika terlewar masa panen tidak lezat lagi.

"Kalau cabai masih laku walau murah. Kangkung, kacang panjang sudah beberapa hari ini yang beli tidak datang," ujar Yuyun petani sayuran, Senin (10/4/2023).

Sementara itu menurut informasi permintaan sayur menurun lantaran kaum ibu fokus membeli pakaian lebaran.

Ini terpantau di pasar tradisional, konsumen mayoritas kerumuni pedagang pakaian.

"Sayuran dilewat, cari baju lebaran dulu," ujar Wati ibu rumah tangga.(*)

