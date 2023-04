SUPA dan USK Ekspos RKM di Tingkat Provinsi 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan GIZ SUPA (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), menggelar kegiatan ekspose Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Pendampingan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di tingkat Provinsi.

Kegiatan itu berlangsung, Rabu (12/4/2023) di Banda Aceh. Kegiatan tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis gambut secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan lahan gambut secara tepat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan ekosistemnya, khususnya di Aceh Barat dan Nagan Raya.

Tim Kerja Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK PPEG) dari setiap desa yang menjadi pilotsite dari dua Kabupaten, didampingi Fasilitator Desa dilibatkan secara aktif dalam program ini.

Mereka memaparkan hasil rumusan program yang telah dirancang kepada Dinas terkait di Provinsi untuk mendapat masukan dan tambahan pemantapan program.

Kegiatan tersebut yang didukung oleh Program “Sustainable Use Of Peat Land and Haze Mitigation In ASEAN (SUPA) Component I Pilot Site In Aceh”.

Tim Pendamping Desa Mandiri Peduli Gambut Aceh Barat dan Nagan Raya dari USK, Yusya Abubakar mengatakan, program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam mengelola lahan gambut, agar masyarakat mendapat manfaat yang optimal, apalagi luas area gambut Aceh cukup signifikan, dengan status yang unik, karena sebagaian besar berada di Area Penggunaan Lain (APL).

Yusya menyebutkan, kegiatan yang berada di dua Kabupaten ini dimulai dengan proses rekruitmen dari fasilitator desa, identifikasi masalah desa, dan penyusunan rencana kerja, sehingga program ini murni permintaan dari masyarakat.

Sebelum ditempatkan di Desa untuk mendampingi/ memfasilitasi masyarakat, para fasilitator diberikan pelatihan bersama narasumber yang sangat handal dibidangnya.

Lebih lanjut, Yusya mengatakan, ekspos RKM telah melalui suatu proses diskusi di masing-masing kelompok/Desa. Menurutnya program ini dapat dirancang jadi pemicu peningkatan pendapatan masyarakat, namun pada saat bersamaan lahan gambut tetap harus terjaga dan lestari.

“Hari ini kita paparkan kepada Dinas-Dinas terkait dari provinsi, supaya bisa mendapat masukan. Tujuan akhir kita, agar komoditi bisa dikembangkan oleh masyarakat dan nantinya masyarakat bisa mengelola lahan gambut dengan tepat sehingga tidak rusak dan bisa lestari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, A Hanan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi program yang dilakukan SUPA dan USK, sebab program tersebut merupakan Desa Percontohan di tingakat ASEAN. Menurutnya, dengan ditetapkannya Aceh sebagai perwakilan Indonesia, maka kegiatan yang berada di Aceh Barat dan Nagan Raya ini diharapkan bisa menjadi contoh di level ASEAN. Penyusunan program ini akan difinalkan dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. (*)