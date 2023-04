Chord Janda Pirang, Mudah Diikuti! Lengkap dengan Lirik Lagu Pantun Janda

SERAMBINEWS.COM - Chord Janda Pirang, mudah diikuti! Berikut bakal diulas lengkap dengan lirik dan kunci gitar lagu Pantun Janda yang sedang viral akhir akhir-akhir ini.

Diketahui Janda Pirang atau Pantun Janda ciptaan Ami Hadi yang dipopulerkan oleh grup El Corona gambus ini sedang trending di sejumlah platform media sosial (medsos).

Lagu Janda Pirang atau Pantun Janda kerap dinyanyikan (cover) oleh sejumlah konten kreator di TikTok maupun Instagram.

Chord Janda Pirang bisa dengan mudah Anda simak melalui situs kunci gitar terlengkap ChordTela.

Berikut Chord Janda Pirang atau Pantun Janda ciptaan Ami Hadi selengkapnya:

Intro : Am..

Am

Kuda yang mana..

Dm

Kuda yang mana tuan senangi

G

Kuda yang putih..

C

Kuda yang putih di dalam kandang

F E

Janda mana janda mana tuan senangi..

E

Janda yang putih janda yang putih

Am

Jerambut pirang..

Am

Naik sepeda..

Dm

Naik sepeda mati lampunya

G

Jalan terus..

C

Jalan terus lambat sampainya

F

Ada janda

E

Ada janda kabur suaminya..

E

Mau dilamar

Am

Mau dilamar banyak anaknya..

Am

Bagaimana..

Dm

Bagaimana menggoreng lada

G

Ambil minyaknya..

C

Ambil minyaknya tuang tuangkan

F

Bagaimana

E

Bagaimana merayu janda

E

Ambil anaknya.. ambil anaknya

Am

Ambil mamaknya..

Intro: Am Dm G C

F Dm E Am-G-Am

Am

Kuda yang mana kuda yang mana

Dm

Tuan senangi

G

Kuda yang putih kuda yang putih

C

Di dalam kandang

F E

Janda mana janda mana tuan senangi..

E

Janda yang putih janda yang putih

Am

Berambut pirang..

F E

Janda mana janda mana tuan senangi..

E

Janda yang putih janda yang putih

Am

Berambut pirang..

Intro: Am Dm G C

F Dm E Am-G-Am

Am

Naik sepeda..

Dm

Naik sepeda mati lampunya

G

Jalan terus..

C

Jalan terus lambat sampainya

F

Ada janda

E

Ada janda kabur suaminya..

E

Mau dilamar

Am

Mau dilamar banyak anaknya..

Am

Bagaimana..

Dm

Bagaimana menggoreng lada

G

Ambil minyaknya..

C

Ambil minyaknya tuang tuangkan

F

Bagaimana

E

Bagaimana merayu janda

E

Ambil anaknya.. ambil anaknya

Am

Ambil mamaknya..

Intro: Am Dm G C

F Dm E Am-G-Am

Am

Kampung krukut kampung krukut

Dm

Dipinggir kali

G C

Anak cina anak cina berkawan-kawan

F E

Hati takut hati takut jadi berani..

E Am

Lihat janda lihat janda kayak perawan..

F E

Hati takut hati takut jadi berani..

E Am

Lihat janda lihat janda kayak perawan..

Intro: Am Dm G C

F Dm E Am-G-Am

Am Dm

Kucing kurus kucing kurus main di papan

G C

Papan dibawa papan dibawa dari marunda

F E

Bukan kurus bukan kurus karna tak makan

E Am

Kurus mikirin kurus mikirin si janda muda

F E

Bukan kurus bukan kurus karna tak makan

E Am

Kurus mikirin kurus mikirin si janda muda

Outro: Am Dm G C

F Dm E Am-G-Am

Am

(yassalam.. yassalam)

Demikian chord lagu Janda Pirang atau Pantun Janda ciptaan Ami Hadi. Semoga bermanfaat!

(Serambinews.com/Sara Masroni)

