VIDEO Hendak Mendarat Pesawat Asian One Ditembaki oleh KKB Papua di Distrik Beoga

SERAMBINEWS.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Papua kembali berulah. Pada Jumat (14/4/2023) pagi pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF dilaporkan ditembaki oleh KKB Papua.

pesawat tersebut ditembaki saat hendak mendarat di lapangan terbang Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pesawat Asian One yang dipiloti Kapten Jonathan terbang dari Bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika menuju Distrik Beoga sekira pukul 05.53 WIT.

Namun, saat hendak mendarat di ujung Bandara Beoga pukul 06.38 WIT, tiba-tiba pesawat dihujani tembakan dari arah samping kanan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo membenarkan peristiwa itu.

Sementara itu, pesawat Asian One kembali take off dari Bandara Beoga menuju Timika pukul 07.47 WIT.

Pesawat tersebut kembali mendarat di Bandara Mozes Kilangin Timika pada pukul 08.12 WIT.(*)

