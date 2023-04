Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Kota Lhokseumawe Stabil

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pj Walikota Lhokseumawe, Dr Imran, pada Jumat (14/4/2023), meninjau tiga pasar tradisional.

Ketiga pasar tradisonal tersebut adalah Pasar Inpres, di Kecamatan Banda Sakti, Pasar Batuphat Timur yang berada di Kecamatan Muara Satu, dan Pasar Peunteut, di Kecamatan Blang Mangat.

Hasil peninjauan, dipastikan seluruh komoditi pokok masih tergolong stabil dan tidak ada kelangkaan.

Menurut Dr Imran, hasil peninjauan hanya ditemukan kenaikan harga pada beras yaitu beras premium yang sebelumnya Rp 12.000 perkilogram kini naik menjadi Rp 13.000 per kilogram.

Sementara harga minyak goreng eceran masih bertahan di Rp. 14.000 per kilogram, tepung terigu Rp 10.000 per kilogram dan gula pasir Rp 14.000 per kilogram.

"Bisa kita pastikan tidak ada gangguan untuk pasokan di Lhokseumawe. Hari ini saya lakukan peninjauan ke pasar untuk memastikan tidak ada ada penimbunan sembako, apakah oleh agen atau distributor," ungkap Imran.

Imran juga memprediksi, menjelang hari raya Idul Fitri, harga berbagai komuniti akan tetap stabil, tidak akan mengalami peningkatan harga yang drastis.

"Namun kemungkinan akan terjadi peningkatan harga pada daging dan ayam potong jelang meugang," katanya.

Pemko Lhoksuemawe juga akan terus menggandeng beberapa pihak terkait untuk menstabilkan harga, seperti menggelar pasar murah maupun program pembagian sembako gratis pada fakir miskin dalam rangka cadangan pangan.(*)

Baca juga: Tol Baitussalam-Kuta Baro Dibuka Hari ini, Tarifnya Masih Gratis, Ini Rincian Tarif Tol Sibanceh

Baca juga: VIDEO Pengamat Militer Pertanyakan Wacana Percepatan Pensiun Panglima TNI demi Pengamanan Pemilu