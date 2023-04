Atlet PORA Pidie Terima Bonus Rp 5 Miliar, Ini Rincian Diterima Masing-masing Kategori

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyerahkan bonus untuk atlet Pekan Olah Raga Aceh (PORA) Pidie, Selasa (18/4/2024).

Penyerahan bonus atlet dipimpin Pejabat (Pj) Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, di oprom bupati setempat.

Untuk diketahui total atlet menerima bonus berjumlah 123 atlet peraih medali emas, 74 perak dan 89 perunggu.

"Bonus yang dibayar untuk atlet peraih emas, perak dan perunggu dengan total sekitar Rp 5 miliar," kata Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, kepada Serambinews.com, Selasa (18/4/2023).

Menurutnya, penyerahan bonus kepada atlet sesuai telah dijanjikan Pemkab. Sementara bonus untuk pelatih akan menyusul pembayarannya pada tahun 2023. Sehingga total dana untuk membayar bonus atlet dan pelatih sekitar Rp 8 miliar lebih.

Ketua KONI Pidie, Samsul Bahri, kepada Serambinews.com, Selasa (18/4/2023) menjelaskan, penentuan besaran bonus terhadap atlet peraih emas, perak dan perunggu mengacu kepada kesepakatan pengurus cabor dan pelatih.

Di mana peraih emas mendapatkan bonus Rp 25 juta per orang, perak Rp 7, 5 juta per orang dan perunggu Rp 3 juta per orang.

"Sebenarnya yang menjadi prioritas mendapatkan bonus adalah atlet peraih emas. Sebab, dengan banyak atlet meraih emas, maka mendongkrak posisi. Tapi, Pemkab tetap memberikan bonus untuk atlet peraih perak dan perunggu yang telah lelah berjuang," sebutnya.

Dikatakan, katagori atlet perorangan terdiri dari satu hingga dua orang berhasil mengemas 99 keping emas, dengan total bonus diterima 2.475.000.000.

Lalu, katagori perih emas beregu dengan jumlah atlet minimal tiga hingga empat atlet yang meraih 20 keping medali, dengan total bonus Rp 800 juta.

Selanjutnya, peraih medali emas katagori beregu minimal lima hingga delapan atlet dengan total bonus Rp 56 juta.

Berikutnya, peraih medali emas beregu minimal 10 hingga 12 atlet, dengan bonus diterima Rp 76, 2 juta dan peraih emas beregu, dengan bonus diterima Rp 132 juta. Sementara peraih medali perak dan perunggu menerima bonus sesuai katagori.

"Total dana terserap untuk membayar bonus atlet sekitar Rp 4.673.900.000. Untuk bonus pelatih membutuhkan dana Rp 3,82 miliar. Kita berharap dana bonus pelatih bisa tertampung dalam APBKP 2023," jelasnya.(*)

Baca juga: Tim Chelsea Disemprot Bos di Ruang Ganti, Pemain Senior Berharga Mahal Tak Luput dari Luapan Amarah

Baca juga: Sinyal Kembalinya Lionel Messi ke Barcelona Mengemuka hingga ke Ruang Ganti Pemain