Kejari Bireuen Lelang Barang Bukti, Berikut Jenis Barang dan Harganya

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Senin (17/04/2023). melaksanakan pelelangan Barang Bukti (BB) atau barang rampasan negara yang kasusnya telah memiliki atau berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Proses lelang barang bukti dipantau langsung Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi SH MH ikut didampingi Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), Lili Suparli SH.

Pelelangan terhadapB arang Rampasan Negara (BRN) berlangsung di aula Kantor Kejari Bireuen bekerjasama dengan pejabat lelang (KPKNL) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe secara online melalui domain www.lelang.go.id.

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : TAP-490/L.1.21/Kpa.5/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Harga Limit minimum Barang Rampasan Negara (BRN) Melalui Mekanisme Pelelangan Terbuka (E-Auction Open Bidding) Tahun 2023.

Kejari Bireuen dalam rilisnya menyebutkan, Barang Rampasan Negara yang dilelang tersebut yaitu, satu unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Fuso warna orange, tahun 2004, No. Pol. : BL-8974-ZY, No. Rangka : FN527M002426, No. Mesin : 6DICT8Y2426.

Hasil lelang dimenangkan atas nama Edi Fadhli, dengan nilai penawaran Rp 181.037.000.

Selanjutnya, satu unit mobil dump truck merk Mitsubishi Fuso Super HDX, warna kuning, tahun 2016, No. Pol. : BL-1861-SQ, No. Rangka : MHMFE75PFGK000502, No. Mesin : 4d34TP95273.

Hasil lelang sistem online dimenangkan atas nama Laskar Kennedi, dengan nilai penawaran Rp 191.619.000.

Kemudian, ada satu unit mobil merk Honda Civic FD2 A/T warna hitam, tahun 2007, No. Pol. : BL-1667-AC, No. Mesin : K20Z2 2900714, No. Rangka : MRHFD26207P720055 dimenangkan atas nama Erizal dengan nilai penawaran Rp 57.382.000.

Seterusnya, satu unit mobil merk Honda Brio type RS A/T, warna putih, tahun 2020, No. Mesin : L12B32395327 No. Rangka: MHRDD1890LJ900650 dimenangkan atas nama Melda Sri Suharlifah Sumito, dengan nilai penawaran Rp 137.442.000.

Sementara, satu unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi EX200 warna orange, Tidak Ada Penawaran (TAP).

“Hasil dari pelelangan tersebut dengan total Rp 567.480.000, telah masuk ke dalam Kas Negara yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Negeri Bireuen,” tulis Munawar dalam rilisnya. (*)

