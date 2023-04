Aceh Besar Terima 2 Unit Damkar Hibah Luar Negeri Bantuan Kemendagri

For Serambinews.com

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM didampingi Kalaksa BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, SSos, MSi, Rabu (19/4/2023) siang, melihat langsung dua unit bantuan mobil pemadam (damkar) hibah luar negeri melalui Kemendagri yang sudah tiba di Pos BPBD Aceh Besar, kawasan Sibreh, Kecamatan Sukamakmur.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Muhammad Iswanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan Damkar yang pada 28 Februari 2023 lalu, diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr Drs Safrizal ZA, MSi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Diungkapkan Iswanto, bantuan dua unit Damkar tersebut merupakan hibah dari Donor Ehime Toyota Motor Corporation dan Donor Kochi Toyota Motor Corporation, Donor Japan Firefigters Association dan Donor Gyeonggi Provincial Govermment of The Republic of Korea, yang diterus hibahkan kepada Pemda melalui Kemendagri.

Pj Bupati Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang telah menyerahkan bantuan tersebut kepada Pemkab Aceh Besar.

“Bantuan mobil damkar ini sangat bermanfaat bagi Aceh Besar dalam melayani masyarakat, terutama warga yang mengalami musibah kebakaran,” kata Iswanto.

Pj Bupati Aceh Besar mengharapkan, dengan adanya bantuan mobil pemadam tersebut, jajaran BPBD Aceh Besar semakin terbantu ketika terjadinya musibah kebakaran.

Apalagi, secara letak geografis, Aceh Besar sangat luas, yang terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong.(*)