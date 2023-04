Meugang Hari Pertama di Pidie, Harga Daging Rp 160 Ribu Hingga 180 Ribu per Kg

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Harga daging meugang pada hari pertama menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H, dijual Rp 160 ribu hingga 180 ribu per kg, di Pasar Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Kamis (20/4/2023).

Hari pertama meugang warga yang hendak membeli daging lembu dan kerbau sepi.

Pada pagi hari hingga pukul 11.30 WIB, pedagang menjual daging Rp 180 ribu per kg. Namun, harga daging merangkak turun hingga Rp 160 ribu per kg.

"Hari meugang pertama sepi pembeli sehingga harga daging lembu dan kerbau turun," kata Nurdin dan Samsul pedagang daging di Pasar Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kamis (20/4/2023).

Menurutnya, harga sapi ukuran sedang dibandrol Rp 18 juta per ekor dan kerbau 24 juta per ekor.

Di Pasar Pante Teungoh tercata ada 21 lapak pedagang daging meugang. "Alhamdulillah, besok harga daging bisa lebih tinggi," sebutnya.

Pantauan Serambinews.com, Kamis (20/4/2023), menelesuri harga bahan dapur di Pasar Pante Teungoh.

Harga bebek Rp 60 ribu - 65 ribu per ekor, kentang 13 ribu per kg, cabai merah 30 ribu per kg, cabai rawet Rp 28 ribu-30 ribu kg, bawang merah Rp 17 ribu-21 ribu per kg dan tomat medan Rp 10 ribu per kg.

Lalu, tomat gayo Rp 6.000 kg, kerupuk mulieng Rp 100 ribu per kg, kelapa parut Rp 5.000 per butir, kelapa peras Rp 6 ribu per kg, telur asin Rp 3.000 per butir dan telur ayam Rp 48.000 per lempeng.

Sedangkan ikan bandeng Rp 35.000 per kg, udang 45 ekor Rp 85 ribu, ikan gembong atau jeunara Rp 40 ribu per kg.

Kemudian, pisang ayam Rp 15.000 - 20.000 per sisir, buah jerut purut Rp 10 ribu dan bunga Rp 5.000 per bungkus.(*)

