Awalnya Tak Peduli, Istri Ungkap Kabar Perselingkuhan Virgoun Sudah Ia Dengar Sejak 2021 

SERAMBINEWS.COM - Vokalis Last Child Virgoun Teguh Putra diduga melakukan per selingkuhan di belakang istrinya, Inara Rusli.

Hal itu diungkap langsung oleh Inara Rusli melalui media sosial.

Selingkuhan sang penyanyi disebut pemilik akun Instagram @tenten_anisa.

Ternyata jauh sebelum itu, Inara Rusli pernah diberitahu oleh seorang pria dengan akun Instagram @handikafajar19.

Seorang pria bernama Handika Fajar mengirim pesan kepada Inara Rusli untuk meminta bantuannya.

"Mba, tolong suami mbak diperingati kalau yang namanya Monica itu istri sah saya," bunyi pesan Handika Fajar.

Namun peringatan itu ternyata tak digubris oleh Inara Rusli pada saat itu.

Sebaliknya, dia justru malah mencemooh pria tersebut.

"Apaan si. Aug ah. Tolong peringatin istrinya yang namanya Inara istri sah suami saya," balas Inara Rusli.

Bahkan, Inara Rusli sampai mengunggahnya ke postingan Instagram dan menandai akun Virgoun.

"Dan ini benar ternyata setelah di-crosscheck mutasi rekening nama pemilik rekening tujuannya sama-sama Monica, tanggalnya beda dua hari," ujar Inara Rusli.

