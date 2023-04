Dua Pemuda Ditikam di Resort TNGL Ketambe

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Irfan (19) warga Desa Suka Rimbun, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, meregang nyawa akibat mengalami luka tusukan di punggung dan memar di leher. Jenazah Irfan sudah dibawa pulang keluarga.

Sementara rekan korban, Saiful Habibi (20) mahasiswa, warga Desa Bintang Bener, Kecamatan Ketambe, dalam kondisi kritis dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Sahudin Kutacane akibat terkena tusukan senjata tajam di perutnya.

Kasus penganiayaan berat dan penikaman terjadi di lokasi wisata Ketambe Resort Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, Senin (24/4/2023) sekira pukul 15.00 WIB.

Pelaku penikaman adalah BW (16) warga Desa Kaya Pangur, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Aceh Tenggara. Kini remaja itu sudah diamankan di Mapolres setempat.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Raden Doni Sumarsono SIK MH didampingi Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi SH dalam siaran persnya, Selasa (25/4/2023) mengatakan, sebelum kejadian, pelaku BW datang menggunakan sepeda motor bersama lima rekannya, yaitu HK, AY, AP, IR dan satu teman lainnya ke Ketambe Resort TNG Desa Ketambe.

Sesampainya di lokasi wisata itu, pelaku menghidupkan speaker yang ada di gerobak jualan kolak dingin (kolding) milik orang tuanya. Kemudian, korban Irfan dan korban Saiful Habibi bersama dengan sekitar 20 orang rekannya mendatangi pelaku dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan melempar dengan batu pada bagian dada, kepala dan wajah pelaku.

Mendapat perlakukan seperti itu, pelaku kemudian mengambil pisau yang ada gerobak kolding milik orang tuanya yang biasa digunakan untuk membuka kaleng susu sebagai campuran bahan dagangan.

“Pelaku pun menusuk korban Irfan di bagian pinggang sebelah kanan. Korban mengalami luka tusukan dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Irfan juga mengalami memar di leher dan menyebabkan korban meregang nyawa,” terang Kapolres.

Sedangkan korban lain yang bernama Saiful Habibi seorang mahasiswa, tambah AKBP Raden Doni Sumarsono, juga mengalami luka tusuk di perut kanan dengan luka tusukan sepanjang 2 cm dan lebar 1 cm. Akibatnya korban pun kritis dan harus dirawat intesif di RSUD Sahudin Kutacane.

“Usai melakukan penikaman, pelaku melarikan diri ke arah Sungai Ketambe dengan cara menyeberanginya. Pelaku berhasil ditangkap warga dan diamankan di rumah Kepala Desa Ketambe,” terangnya.

Dikatakan, sekitar pukul 17.30 WIB Anggota Opsnal Sat Reskrim beserta personel Polsek Badar datang dan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa satu buah pisau belati dengan panjang sekira 20 cm bergagang kayu warna hitam dari rumah Kepala Desa Ketambe ke Mapolres Aceh Tenggara. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Unit Reskrim Polres Aceh Tenggara.

Menurut Kapolres, kasus penikaman ini terjadi, karena selisih paham antara tersangka dan korban. “Unsur pasal yang disangkakan adalah Pasal 351 ke 3 Jo Pasal 338 Sub UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” pungkas Kapolres.(as)