Cegah Antrean di Pintu Tol Sibanceh, Pengguna Diminta Gunakan UE Untuk Satu Kendaraan Saja

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Branch Manager Ruas Tol Sibanceh, Totok Masyadi mengimbau kepada penggunan Tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh) agar menggunakan Uang elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan saja.

Hal itu ia katakan, mengingat beberapa waktu terjadi penumpukan kendaraan di ruas seksi Seulimeum.

Hal itu agar memperlancar transaksi dan tidak menimbulkan antrean di gerbang tol.

"Kami menghimbau untuk menggunakan satu kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan saja, serta memastikan kecukupan saldo Uang Elektronik sebelum memasuki gerbang tol,” kata Totok, Kamis (27/4/2023).

Dia mengatakan, apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo E-toll dapat melakukan top up di gerbang tol dengan ambil lajur kiri.

"Selain booth top up di gerbang, dilakukan jemput bola top up atau top up asongan ke antrean kendaraan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau, agar pengguna jalan selalu memastikan kondisi kendaraannya baik dan juga kondisi fisik tubuh sehat dengan istirahat yang cukup sebelum mengemudi.

Selain ia meminta kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, diantaranya yakni berkendara dengan kecepatan antara 60 – 100 km/jam.

“Dan juga menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan minimal 10 - 20 meter, serta tidak menggunakan bahu jalan, kecuali dalam keadaan darurat,” pungkasnya. (*)

