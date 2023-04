Live Streaming Indonesia vs Filipina di RCTI, Kick Off Pukul 16:00 WIB, Garuda Siap Bantai The Azkals

SERAMBINEWS.COM – Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Filipina di SEA Games 2023.

Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana melawan Filipina di Grup A cabor Sepak Bola Putra SEA Games 2023.

Laga Timnas Indonesia vs Filipina akan berlangsung sore ini, Sabtu (29/4/2023) pukul 16.00 WIB di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja.

Adapun pertandingan Timnas Indonesia vs Filipina akan disiarkan secara langsung di RCTI dan RCTI+

>>> Live Streaming RCTI

Pemain Timnas Indonesia Jalani Proses Adaptasi di Kamboja (PSSI)

Garuda Siap Bantai The Azkals

Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia - akan berpeluang menang dan cleansheet atas Filipina.

Laga ini akan menjadi pertemuan ke-10 bagi Timnas Indonesia dan Filipina di ajang SEA Games.

Hebatnya, Indonesia belum pernah terkalahakan dari The Azkals – julukan timnas Filipina - di ajang SEA Games ini.

Dalam sembilan pertarungan sebelumnya, Indonesia sangat dominan dengan delapan kemenangan dan sekali imbang.

Dari delapan kemenangan plus satu seri, Indonesia berhasil mencetak 24 gol dan hanya kebobolan empat.

Baca juga: Indonesia vs Filipina di SEA Games 2023,Media Vietnam Unggulkan Garuda Nusantara, Begini Komentarnya

Garuda Nusantara bahkan selalu nirbobol melawan pasukan muda The Azkals dalam empat pertandingan terbaru.

Pada SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2021, Indonesia pernah mengalahkan Filipina dengan skor 4-0.