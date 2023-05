VIDEO 949 WNI Dievakuasi dari Sudan, 829 Sudah Dipulangkan ke Indonesia

SERAMBINEWS.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan total 949 warga negara Indonesia (WNI) sudah dievakuasi dari Sudan, dimana 829 sudah dipulangkan ke Indonesia.

Retno Marsudi mengatakan hingga Selasa (2/5/2024), sebanyak 949 WNI telah dievakuasi dari Sudan.

Adapun rinciannya, 930 orang dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Persatuan Emirat Arab (UEA).

Sedangkan total WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia berjumlah 829 orang, semuanya melalui Jeddah.

WNI dipulangkan ke Indonesia dalam tiga tahap. Tahap Pertama: 385 orang tiba pada 28 April dengan Garuda Indonesia. Tahap Kedua: 363 orang tiba pada 30 April dengan Garuda Indonesia. Tahap Ketiga: 75 orang tiba 1 Mei dengan pesawat TNI AU.

Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri.

Menlu RI mengatakan pemulangan tahap keempat dijadwalkan tiba di Jakarta pada 2 Mei dengan Garuda Indonesia, rencananya sebanyak 100 evacuees.(*)

VO: Suhiya Zahrati

Editor Video: Muhammad Aulia