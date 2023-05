VIDEO Kamboja Minta Maaf Bendera Indonesia Terbalik di Pre-Show Opening Ceremony SEA Games 2023

SERAMBINEWS.COM - Komite Olimpiade Indonesia (NOC) telah mengirimkan surat keberatan kepada Panitia Penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC).

Atas insiden bendera Merah Putih yang terbalik pada pre-show opening ceremony yang disiarkan live di akun YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia.

Setelah kejadian bendera merah putih terbalik, tuan rumah pun langsung meminta maaf atas kejadian tersebut.

Insiden bermula saat salah satu penyanyi lokal Kamboja tampil diiringi penari yang membawa bendera 11 negara peserta SEA Games 2023, termasuk Indonesia.

Akan tetapi, para penari yang membawa bendera Indonesia semuanya dalam posisi terbalik.

Warna merah yang seharusnya berada di bagian atas dan putih di bagian bawah, justru berkibar dalam posisi sebaliknya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Harry Warganegara menjelaskan tuan rumah telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera Indonesia yang terbalik.

Mereka juga bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di Opening Ceremony.(*)

VO: Suhiya Zahrati

Editor Video: Muhammad Aulia