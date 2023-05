Tayang Besok, Bocoran Film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah yang Dibintangi Wulan Guritno

Film ini menceritakan kisah perempuan yang mengalami keraguan kepada pasangannya ketika ia hendak menikah.

SERAMBINEWS.COM - Memasuki Mei 2023, bioskop Indonesia akan diramaikan dengan sejumlah film Tanah Air.

Salah satunya yaitu film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah.

merupakan film drama romansa Indonesia yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto.

Film ini menceritakan kisah perempuan yang mengalami keraguan kepada pasangannya ketika ia hendak menikah.

Film hasil produksi Maxima Picture, Sinergi Picture, dan Cakra Film ini dijadwalkan akan segera tayang di bioskop Indonesia pada hari Kamis besok (11/05/2023).

Profil Pemain

Sambil menunggu film ini tayang, berikut ini adalah beberapa profil pemain film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah:

1. Amanda Rawless

Amanda Carol Rawless atau Amanda Rawless merupakan aktris sekaligus model cantik asal Indonesia yang lahir pada 25 Agustus 2000.

Aktris keturunan Australia-Betawi ini telah memulai karirnya sejak tahun 2013 dengan membintangi serial televisi berjudul Somad sebagai Sasmita.

Namanya semakin meroket ketika ia diberikan kesempatan untuk memerankan tokoh Cleo dalam film 7 Hari Menembus Waktu.

Beberapa film lain yang pernah dibintangi oleh Amanda di antaranya The Day Before The Wedding (2023), Ranah 3 Warna (2022), dan Dear Nathan: Thank You Salma (2022).

2. Daffa Wardhana