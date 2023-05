VIDEO KSAD Amerika Temui Menhan Prabowo, Lanjutkan Program Pendidikan Kadet di Akmil AS

SERAMBINEWS.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjamu kunjungan kehormatan Chief of Staff of the United States Army General atau Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (Kasad AS) James C. Mcconville ke kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Awalnya, Kasad AS disambut dengan jajar kehormatan di lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemhan.

Kedatangannya beserta para delegasi ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan ke Jakarta pada Desember 2020 lalu.

Menhan Prabowo mengatakan saat ini antara kedua negara sudah ada program pengiriman kadet-kadet asal Indonesia untuk menempuh pendidikan dan latihan di Akademi Militer Amerika Serikat, yang merupakan suatu terobosan pertama kali dalam sejarah.

Menhan Prabowo pun menjelaskan bahwa selama puluhan tahun hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan AS telah terjalin dengan sangat baik, baik di bidang pendidikan, latihan, dan pertukaran personel.

Adanya pertemuan ini adalah untuk kembali melanjutkan hubungan baik yang telah dibina selama ini.(*)