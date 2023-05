Mahalini Raharja, Penyanyi Asal Bali yang Dilamar Rizky Febian, Asah Bakat Sejak SD

Mahalini Raharja merupakan jebolan ajang Indonesian Idol musim kesepuluh yang disiarkan di RCTI pada tahun 2019 - 2020.



Penyanyi Berbakat Asal Bali yang Baru Dilamar Kekasih, Asah Bakat Sejak SD

Berikut ini adalah profil dan biodata penyanyi berbakat asal Bali, Mahalini Raharja dilansir dari berbagai sumber yang kini akan menjadi calon menantu Sule.

Mahalini Raharja merupakan jebolan ajang Indonesian Idol musim kesepuluh yang disiarkan di RCTI pada tahun 2019 - 2020.

Dalam kompetisi nyanyi tersebt ia masuk dalam lima besar finalis.

Ia bergabung dengan salah satu perusahan rekaman Hits Records usai kompetisi Indonesian Idol.

Single ketiganya, Melawan Restu berhasil membawanya meraih penghargaan Indonesian Music Awards 2021 dalam kategori New Artist of the Year.

Pacar Rizky Febian yang secara resmi dilamar pada Minggu 7 Mei 2023 ini terlahir dengan nama Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja.

Ia lahir pada tanggal 4 Maret 2000 di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Mahalini Raharja terlahir dari keluarga yang menganut agama Hindu dan bersuku adat Bali.

Nama depan Mahalini menggunakan nama khas Bali.

Ni Luh berarti berjenis kelamin perempuan dan Ketut yang menandakan ia merupakan anak keempat.

Ia adalah anak dari pasangan I Gede Suraharja dan Ni Nyoman Serini.