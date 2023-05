VIDEO - Akibat Bakar Sampah, Lahan Samping Sekolah Sukma di Cot Ketapang Bireuen Terbakar

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, – Sejumlah armada Damkar Bireuen, sekitar pukul 15.53 WIB, Kamis (11/05/2023) berjibaku padamkan api di lahan semak belukar samping sebelah selatan komplek Sekolah Sukma Bireuen kawasan Gampong Cot Keutapang, Kecamatan Jeumpa, Bireuen.

Informasi diperoleh Serambinews.com, setelah melihat api membesar di lingkungan sekolah Sukma, beberapa warga segera menghubungi Damkar Bireuen.

Tiga unit Damkar dari Pos Induk Bireuen segera meluncur memadamkan api pada semak belukar dan rumpun bambu.

Kobaran api mengejutkan warga setempat, apalagi cuaca panas dan bagian bawah daun kering. Sekitar setengah jam kemudian petugas damkar bersama warga berhasil memadamkan api.

Kalak BPBD Bireuen, Afwadi BA kepada Serambinews.com mengatakan, api diduga berasal setelah ada warga yang membakar sampah kemudian meluas hingga menimbulkan kebakaran.

Areal terbakar mencapai 1,2 hektar lebih dengan api menjulang tinggi. Afwadi mengharapkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah apalagi cuaca ekstrem sangat berbahaya api cepat meluas. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2023/05/11/lahan-di-samping-sekolah-sukma-bangsa-terbakar



