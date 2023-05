Citra Kirana Didoakan Agar Rumah Tangganya dengan Rezky Aditya selalu Dilindungi, Begini Responnya

Setelah dituding memiliki anak dari wanita lain, kini Rezky Aditya berurusan dengan hukum lagi karena video syur dirinya beredar



SERAMBINEWS.COM - Pasangan Citra Kirana dan Rezky Aditya sedang dilanda masalah.

Citra Kirana dinikahi Rezky awalnya muncul masalah adanya perempuan bernama Wenny mengaku memiliki anak dari Rezky.

Kini masalah lain muncul, satu per satu masalah rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya berdatangan.

Citra Kirana pun dipuji sebagai sosok istri yang berhati seluas samudera, karena tetap setia mendampingi sang suami dalam berbagai kondisi.

Setelah dituding memiliki anak dari wanita lain, kini Rezky Aditya berurusan dengan hukum lagi karena video syur dirinya beredar di media sosial.

Pengacara Rezku pun telah membenarkan bahwa pria di video syur yang beredar akhir tahun 2022 itu benar merupakan kliennya.

Namun Rezky bukan pihak yang menyebarluaskan video itu, dan video itu juga sebenarnya sudah lama, dibuat tahun 2017.

"Iya. Dia merasa tidak pernah membuat video tersebut. Adapun pada tahun 2017 ada peristiwa dia memang video call sama seseorang dengan warga negara Rusia," kata kuasa hukum Rezky, Irwan Irawan saat dihubungi awak media, Selasa (16/5/2023).

Lantas bagaimana reaksi Citra Kirana?

Dilihat dari Instagram-nya, aktris yang akrab disapa Ciki itu nampak santai tak bereaksi mengenai pemberitaan tentang suaminya.

"gimana war tiket coldplay nya??

“When you try your best , but you don’t succeed” nya ada banget gak??," tanya Ciki.

Sementara itu, dilihat dari Insta Story-nya, Ciki mengamini doa netizen yang berharap keluarga Citra Kirana selalu dalam lindungan Tuhan.

"Ga mau nanya apa2, cuma mau bilang semoga Allah selalu melindungi keluarga Kak Ciki, Love You.."

Ciki lantas membalas: Aamiin.. dengan emoji tangan berbentuk cinta.



Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Reaksi Citra Kirana saat Didoakan Agar Rumah Tangganya dengan Rezky Aditya selalu Dilindungi Tuhan,

Berita terkait lainnya