Pengembangan Potensi Masyarakat di Sabang Melalui Ekspedisi Kejar Mimpi Aceh by CIMB Niaga

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Ekspedisi Kejar Mimpi Aceh telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut, dan kini kembali hadir dengan tema utama “Creating Impact For The Golden Island Of Aceh”. Sejalan dengan tema utama tahun ini, acara ini juga bertujuan untuk merajut semangat #KejarMimpi bagi masyarakat di Pulau Weh melalui pengembangan objek wisata lokal, dengan peningkatan kapasitas masyarakat baik dari segi pendidikan maupun pemanfaatan potensi lokal dari komoditas utama sebagai peningkatan kreasi UMKM lokal demi kemajuan yang berkelanjutan bagi perkembangan objek wisata di Pulau Weh.

Dilatarbelakangi dari komitmen Kejar Mimpi by CIMB Niaga untuk membantu generasi muda di Indonesia mewujudkan mimpi dan memberikan manfaat kepada sesama melalui berbagai kegiatan yang positif. Wiwied Astuti, selaku Co-Founder Kejar Mimpi by CIMB Niaga dan Segment and Business Banking Head CIMB Niaga mengapresiasi kegiatan Ekspedisi Aceh yang melibatkan banyak pihak dalam berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak pada masyarakat luas. “Saya sangat terkesan dengan kegiatan Ekspedisi Aceh yang secara rutin dilakukan oleh KM Aceh setiap tahun. Melalui kegiatan ini, KM Aceh telah berhasil memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya,” ucap Wiwied. “Ekspedisi Aceh juga berhasil membawa dampak positif pada lingkungan sekitar. Melalui kegiatan reboisasi dan pembersihan pantai, KM Aceh telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam Aceh dan sekitarnya.” Imbuh Wiwied yang turut hadir sebagai pembicara KM Talks di Ekspedisi Aceh.

Leader Kejar Mimpi Aceh, Lia Hanifa mengatakan, Ekspedisi Kejar Mimpi Aceh juga hadir untuk membagikan cerita serta motivasi terkait peran pendidikan dan ekonomi kreatif terhadap perkembangan desa wisata, serta sebagai ajang pengenalan dan kolaborasi komunitas kejar mimpi bagi dinas dan komunitas-komunitas yang ada di Pulau Weh, Sabang. “Kegiatan Ekspedisi Kejar Mimpi Aceh ini diharapkan mampu menjadi suatu suntikan positif, sehingga kami berharap dampak yang baik dari kegiatan ini dapat terus menerus dirasakan,” ungkapnya

CIMB Niaga berharap dengan hadirnya Ekspedisi Kejar Mimpi Aceh yang ke 4 dapat menjadi sebuah terobosan terbaru yang berdampak positif bagi berbagai pihak yang terlibat, serta menjadi salah satu sumber semangat #KejarMimpi bagi masyarakat dalam upaya pengembangan objek wisata lokal demi kemajuan dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi Pulau Weh, Sabang.(*)