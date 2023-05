Hasil Lengkap Liga Inggris: Man City Juara Usai Arsenal Tumbang, Liverpool Tertahan, Tottenham Kalah

SERAMBINEWS.COM - Manchester City resmi menjuarai Liga Inggris musim 2022-2023 usai Arsenal takluk dari Nottingham Forest.

Sementara itu, Manchester United butuh satu poin lagi untuk ke Liga Champions dan Liverpool kemungkinan besar hanya akan tampil di Liga Europa.

Sebanyak enam laga dipertandingkan pada pekan ke-37 Liga Inggris, Sabtu (20/5/2023) malam WIB.

Duel Bournemouth vs Manchester United, Liverpool vs Aston Villa, dan Nottingham Forest vs Arsenal menjadi yang paling mencuri perhatian.

Dimulai dari Manchester United yang bertamu ke markas Bournemouth di Stadion Vitality.

Setan Merah sukses memetik kemenangan tipis 1-0.

Satu-satunya gol pada laga tersebut tercipta lewat tendangan salto Casemiro (9').

Gol ini berawal dari bola yang dikirimkan Christian Eriksen ke dalam kotak penalti.

Marco Senesi gagal menghalau bola dengan sempurna dan Casemiro memanfaatkannya dengan tendangan salto.

Bola hasil tembakan Casemiro sukses menggetarkan jala gawang Bournemouth.

Tambahan tiga poin membuat Man United bertahan di posisi empat dengan raihan 69 angka dari 36 laga.

Namun, hal itu belum cukup untuk memastikan Man United lolos ke Liga Champions musim depan.

Pasalnya, dalam laga lain, Liverpool selamat dari kekalahan saat menjamu Aston Villa.

Bermain di Anfield, The Reds bermain imbang 1-1.