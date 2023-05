UPU Medan Benchmarking ke Umuslim

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Civitas akademika Universitas Potensi Utama (UPU) Medan melaksanakan Eksternal Benchmarking (suatu perbandingan) ke Universitas Almuslim ( Umuslim) Peusangan Bireuen selam dua hari, Sabtu dan Minggu (19-20/5/2023).

Kabag Humas Umuslim, Zulkifli M Kom kepada Serambinews.com, Senin (22/05/2023) mengatakan, kegiatan berlangsung selama dua hari diakhiri penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) kedua Perguruan Tinggi dan dilanjutkan penandatanganan IA antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) UPU dan Program Studi Program Studi Hubungan Internasional (HI) Umuslim bertempat di ruang rapat Ampon Chiek, Jumat (19/5/2023).

Tujuan Benchmarking sebagai sarana sharing tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, juga pengelolaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, ujar ketua Prodi Program Studi Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Almuslim Risky Novialdi SIP MHI.(*)

Baca juga: Masyarakat Sipil Aceh Beri Kajian Kebijakan ke DPRA Terkait Revisi UUPA

Baca juga: Pj Bupati Bireuen Kukuhkan 120 Instruktur Training Kader Dakwah