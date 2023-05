Melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bank Aceh dan BPKA-D Perkuat Kerja Sama

SERAMBINEWS.COM - BANK Aceh bersama Badan Pengelola Keuangan Aceh dan Daerah (BPKA-D) memperkuat sinergitas guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETPD). Melalui hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efisien dan memberikan output yang optimal.

“BPKD punya otoritas dalam menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, aman, terkendali dan transparan. Sinergitas dengan Bank Aceh tentunya memberikan output yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr H Iskandar AP SSos MSi, dalam sambutannya pada acara Gathering Bank Aceh dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada Senin (22/5/2023).

Gathering itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama melalui sosialisasi sejumlah elektronifikasi sistem pembayaran pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Gathering Bank Aceh dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Provinsi Aceh (Serambi)

Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh, Muhammad Syah, dalam sambutannya mengatakan, Bank Aceh komit untuk terus melakukan digitalisasi dan elektronifikasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan gathering tersebut merupakan wujud sinergitas dalam rangka mempercepat elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan berbagai produk dan layanan digital perbankan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Kerja sama melalui sejumlah layanan seperti SIPD dan KKPD tentunya dapat memperluas cakupan pengelolaan keuangan yang memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada tahun 2023, menurut Muhammad Syah, pengembangan produk dan layanan berbasis digital Bank Aceh terus dilakukan baik yang dikhususkan untuk pemda dalam rangka pengelolaan keuangan/angaran daerah, maupun kepada nasabah/mitra/masyarakat secara umum seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) Action Link, Setor tarik tanpa kartu di ATM/CRM, Action Cash, layanan gerai digital, Action Lounge, pendaftaran nasabah baru via action mobile, Digital Onboarding, layanan transaksi atm antar negara (unionpay, apn,visa) ATM Crossborder, layanan pembayaran via virtual account secara online host to host, virtual account host to host (h2h).

“Kehadiran sejumlah layanan tersebut nantinya akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ini sekaligus mendorong program transaksi nontunai yang dicanangkan pemerintah,” demikian Dirut Bank Aceh, Muhammad Syah.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P, dalam sambutannya mengatakan, ETPD merupakan suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Apresiasi kami sampaikan kepada Bank Aceh Syariah yang terus mendukung ETPD, sehingga nantinya akan berdampak bagi pengelolaan keuangan yang transparan dan akintabel,” ujar Rony.

Ia berharap, program elektronifikasi akan menjadikan lebih banyak lagi Pemda yang masuk dalam kategori digital.

Hal ini karena Bank Indonesia meyakini digitalisasi transaksi pembayaran mampu memperkuat resiliensi Pemda melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi belanja.

“Digitalisasi sudah mempermudah masyarakat membayar pajak dan retribusi. Sementara dari sisi belanja, digitalisasi sudah meningkatkan efisiensi, mendukung pengelolaan dan tata kelola keuangan,” ujarnya.

Rony juga memberikan apresiasi kepada Bank Aceh dalam mengakselerasi sejumlah layanan digital Bank Indonesia.

Dikatakan, hingga Maret 2023, sudah ada 311.828 pengguna QRIS di Aceh.

Jumlah itu tumbuh 30 ribu pengguna selama tahun 2023 atau 13,43 persen dari target pengguna baru 2023 sebanyak 226 ribu orang.

Sementara dari sisi transaksi, hingga Maret 2023 sudah ada 1,7 Juta transaksi atau 35,73