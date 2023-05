Seperti Sang Sahabat Enzy Storia, Jessica Mila Juga Pilih Bali Jadi Tempat Resepsi Pernikahan

Terlihat beberapa rekan terdekat Mila juga hadir dalam acara tersebut seperti Feby Rastanty, Yuki Kato, Hesti Purwadinata hingga Vidi Aldiano dan pasangan yang juga baru saja menikah, Enzy Storia dan Maulana Kasetra. Seperti diketahui, Enzy Storia dan suami juga memilih Bali sebagai tempat resepsi.

SERAMBINEWS.COM - Prosesi pernikahan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan belum usai.

Artis yang dinikahi oleh anak pengacara kondang Otto Hasibuan itu diketahui sebelumnya telah melangsungkan sejumlah prosesi adat Batak hingga after party di Jakarta.

Kini, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan menggelar pesta pernikahan di Bali pada Minggu (28/5/2023).

Hal tersebut terungkap lewat unggahan Insta Story Jessica Mila.

Terlihat beberapa rekan terdekat Mila juga hadir dalam acara tersebut seperti Feby Rastanty, Yuki Kato, Hesti Purwadinata hingga Vidi Aldiano dan pasangan yang juga baru saja menikah, Enzy Storia dan Maulana Kasetra.

Seperti diketahui, Enzy Storia dan suami juga memilih Bali sebagai tempat resepsi.

Dalam sambutannya, Yakup mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuanya dan para tamu undangan yang hadir.

"Special thanks kita mau kasih dari aku dan Mila juga untuk orangtua kita, papa dan mama, thank you so much atas semua bimbingannya, semua nasehatnya, semua ajarannya, dari aku kecil sampai sekarang," kata Yakup Hasibuan dikutip dari unggahan @jscmila, Senin (29/5/2023).

Terlihat, penyanyi Gisel Anastasia sempat menyumbangkan suara dalam ibadah sebelum pesta pernikahan yang digelar pada sore hari.

Di sela pesta, Yakup dan Jessica Mila juga berdansa mengikuti irama dari lagu Ben E. King berjudul "Stand By Me".

Keduanya terlihat kompak dan mesra berdansa diikuti tepuk tangan dari penonton yang hadir.

Sebelumnya Jessica Mila dan Yakup Hasibuan telah menggelar pemberkatan nikah pada Jumat, 5 Mei 2023 di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur.

Kemudian keesokan harinya, Jessica Mila dan Yakup menggelar resepsi pernikahan dengan adat Batak.

Pekan berikutnya, mereka pun mengadakan pesta pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan.

Adapun pesta kali ini di Bali disebut sebagai acara terakhir dari serangkaian prosesi pernikahan Jessica Mila dan Yakup.

