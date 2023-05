Chef Farah Quinn Pamer Suami Baru, Wajahnya Disebut Mirip Elon Musk

Melalui akun media sosialnya Instagramnya, Farah mengunggah foto bersama suami disertai keterangan tentang sosok pria yang selama ini membuat banyak kalangan penasaran.

SERAMBINEWS.COM - Lama tak terdengar kabarnya, chef Farah Quinn pamer suami baru.

Chef dan presenter Farah Quinn yang terkenal dengan jargon 'this is it', akhirnya perkenalkan sosok pendamping hidupnya yang baru kepada publik.

Melalui akun media sosialnya Instagramnya, Farah mengunggah foto bersama suami disertai keterangan tentang sosok pria yang selama ini membuat banyak kalangan penasaran.

"Ya, suamiku memiliki senyum teraik di dunia. Aku berharap semua orang menikmati libur panjang #spoiledwife," tulisnya di akun @farahquinnofficial.

Sebelumnya, Farah sempat buat orang banyak bertanya-tanya tentang sosok ayah dari putri kecilnya, Amaira atau Yaya.

Memang, selama ini Farah tak pernah mengungkap sosok suaminya.

Dia hanya pernah membuat pengakuan di tahun 2020 bahwa kini sudah menikah lagi dan sedang mempertimbangkan untuk tetap menggunakan nama belakang mantan suaminya atau tidak setelah menikah lagi.

Kini dalam unggahan media sosialnya, Farah seolah ingin menjawab rasa penasaran netizen dengan sosok suaminya.

Tak hanya mengunggah satu foto, Farah membagikan sejumlah foto bersama suaminya.

Salah satunya adalah saat dia dan suami ada di dalam private jet.

Melihat unggahan tersebut, banyak netizen ikut mendoakan pernikahan kedua Farah ini.

"Akhirnya dipublish, sehat-sehat selalu chef," tulis @almazyy.

"Wow congrats, akhirnya dikasih lihat ke netizen. Samawa selalu Farah, always happy forever, gbu," tulis @stefanihardy.