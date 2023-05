Hadir di Cannes Film Festival 2023, Raline Shah Disebut Modal Privelese Keluarga

Banyak Netizen dengan kalimat nyinyirnya mengatakan jika Raline Shah tidak cukup berprestasi dalam dunia seni peran untuk sampai di Cannes Film Festival 2023.

SERAMBINEWS.COM - Artis peran Raline Shah baru saja menghadiri ajang bergengsi Cannes Film Festival 2023.

Kepulangannya ke Tanah Air pun menjadi buah bibir warganet.

Banyak yang memuji penampilannya di red carpet, namun tak sedikit juga yang nyinyir.

Banyak Netizen dengan kalimat nyinyirnya mengatakan jika Raline Shah tidak cukup berprestasi dalam dunia seni peran untuk sampai di Cannes Film Festival 2023.

Tidak sedikit juga yang mengatakan Raline hanya didukung oleh privilese keluarganya yang tersohor di Medan, Sumatera Utara.

Raline Shah bukan kali pertama berdiri di festival bergengsi itu, pada 2022 juga dia terlibat di sana.

Menanggapi komentar tersebut, sembari menunduk, Raline Shah menjelaskan jika dia tidak bisa memilih berasal dari keluarga yang mana.

“I mean it's just life. You cannot choose, kita nggak bisa pilih lahir di keluarga mana,” ucap Raline Shah di Patal Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Jika disoal Raline tidak cukup berprestasi untuk berdiri di Cannes Film Festival, dia merasa prestasi itu hal yang relatif.

Dia mengatakan prestasi tidak seluruhnya disajikan di muka publik.

“Kalau ngomongin prestasi ya relatif ya. Kan banyak yang kita lakukan juga nggak harus dikoar-koarin di media,”

“Banyak juga orang yg berprestasi tapi nggak pengin ke internasional. Mungkin sudah ada yang diundang artis Indonesia, tapi mereka nggak mau pergi,” ucap Raline.

Dia pun menyadari tidak semua orang bakal tepuk tangan dengan kehadirannya dalam Cannes Film Festival 2023.

“Makannya saya selalu bilang sama teman-teman, kita ngelakuin apa aja di hidup kita, pasti ada yang gak suka,” pungkasnya.

