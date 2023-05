VIDEO Wanita Korea Selatan Sering Jadi Korban Penipuan Asmara, Begini Fakta dan Datanya

SERAMBINEWS.COM - Sebuah studi menyebutkan kalau ternyata wanita di Korea Selatan sering jadi korban penipuan asmara, begini fakta dan datanya.

Dilansir Serambinews.com dari Korea Herald, Selasa (30/5/2023) bahwa sebagian besar dari mereka yang menjadi korban penipuan berkedok asmara berusia milenial ke bawah.

Hal itu terungkap berdasarkan studi yang dilakukan Korea University, sebuah kampus berbasis di Seoul.

Analisis laporan kejahatan yang diajukan peneliti ke Badan Kepolisian Nasional terhitung antara Januari dan Juni 2022 lalu.

Hasilnya menunjukkan 71,4 persen korban dari total 280 kejahatan yang dikategorikan sebagai penipuan berkedok asmara dan dialami perempuan.

Hal itu menurut studi “Current status of romance scams and countermeasures” oleh peneliti dari The University’s School of Cybersecurity.

Berdasarkan usia sebanyak 52,1 persen korban berusia 20-an dan 35,4 persen berusia 30-an.

Kebanyakan modus penipuan asmara ini dengan menjaring korban dan menyuruh melakukan pembayaran melalui kredit di situs web palsu yang dibuat oleh penjahat.

Hal itu membuat pihak berwenang kesulitan melakukan penangguhan pembayaran yang sudah dilakukan para korban sebagaimana UU Khusus tentang Pencegahan Kerugian.

Sebab penipuan finansial dilakukan berbasis telekomunikasi dan Refund for Loss.

Penipuan asmara seringkali melibatkan identitas penipuan yang dibuat dengan gambar curian, hal ini telah meningkat di seluruh dunia.

Laporan Komisi Perdagangan Federal AS pada Oktober menunjukkan, kerusakan akibat penipuan asmara di AS mencapai rekor $547 juta, enam kali lebih besar dibanding 2017 lalu.

Sementara Kedutaan Besar Korea Selatan di Meksiko pada pekan lalu mengeluarkan peringatan tentang kejahatan yang baru-baru ini menyebar yang mengorbankan wanita Korea.

Para penjahat menggunakan identitas pria Korea dan seolah-olah punya pekerjaan bergaji tinggi untuk menipu atau melakukan kejahatan keuangan.(*)