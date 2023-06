Masa Kejayaannya Lewat, Tora Sudiro dan Tissa Biani Kembali Bermusik di Film Star Syndrome

Anda bisa menyaksikan film Star Syndrome yang dikabarkan akan tayang di bioskop mulai Juni 2023. Film ini menceritakan seorang penyanyi yang kembali berkarier, tetapi bukan di masa kejayaannya.

SERAMBINEWS.COM - Star Syndrome adalah film Indonesia terbaru yang akan dirilis Bulan Juni tahun 2023 ini.

Film ini merupakan karya terbaru dari sutradara Soleh Solihun yang juga dikenal sebagai komika senior.

Adapun aktor dan aktris yang membintangi film ini adalah Gilang Dirga, Tissa Biani, Kezia Aletheia, dan Ardhit Erwandha.

Sebagai aktor, Gilang Dirga pernah membintangi film Surau dan Silek (2017) dan Perjalanan Pertama (2021).

Nama Tissa Biani juga bukan kali pertama muncul di dunia perfilman, sebelumnya ia sudah pernah membintangi KKN di Desa Penari (2022).

Film ini menceritakan seorang penyanyi yang kembali berkarier, tetapi bukan di masa kejayaannya.

Penyanyi tersebut sudah tidak laku dan ingin kembali menjadi pusat perhatian di masa sekarang.

Sayangnya industri musik saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya.

Penyanyi tersebut mengawali kariernya sebagai vokalis band Jay and The Others yang sempat hits pada masanya.

Karena beberapa kondisi akhirnya ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan saat ini akan memulai kembali kariernya sebagai musisi.

Bagaimana kelanjutan kisah dari penyanyi tersebut?

Saksikan film Star Syndrome yang akan segera tayang di bioskop.

