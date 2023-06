Hasil Lengkap Liga Italia: Inter MIlan Pastikan Finis di Atas AC Milan, Lazio Kunci Posisi Dua

Torino Vs Inter, Selebrasi Marcelo Brozovic bersama Alessandro Bastoni dalam laga pekan ke-38 Liga Italia 2022-2023 di Stadion Olimpico Grande Torino, 3 Juni 2023.

SERAMBINEWS.COM - Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic, mencatatkan rekor unik, sementara Lazio mengunci posisi runner-up pada giornata terakhir Liga Italia 2022-2023.

Giornata terakhir Liga Italia 2022-2023 digelar pada Sabtu (3/6/2023) waktu setempat.

Sebanyak tiga pertandingan digelar pada akhir pekan ini, yakni Torino vs Inter Milan, Cremonese vs Salernitana, dan Empoli vs Lazio.

Laga Torino vs Inter Milan menjadi pertandingan pertama Sabtu ini.

Inter Milan bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke kandang Torino di Stadion Olimpico Grande Torino pada Sabtu (3/6/2023) petang waktu setempat atau malam hari WIB.

Dalam pertandingan tersebut, I Nerazzurri menurunkan mayoritas pemain lapis kedua untuk menghadapi tuan rumah.

Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, tampaknya ingin menyimpan tenaga anak-anak asuhnya jelang final Liga Champions 2022-2023.

Baca juga: Eden Hazard Resmi Tinggalkan Real Madrid, Cedera 78 Kali, Susul Ronaldo atau Reuni dengan Mourinho?

Meski bermain dengan mayoritas pemain lapis dua, Inter Milan tetap mampu mendominasi jalannya laga.

Inter Milan bahkan mampu melepaskan 14 tembakan dengan empat di antaranya mengarah tepat ke gawang Torino.

Hingga akhirnya, Inter Milan berhasil unggul 1-0 berkat gol Marcelo Brozovic pada menit ke-37.

Gol tersebut rupanya membuat Brozovic mencatatkan rekor unik dalam kariernya.

Menurut data Opta Paolo yang dikutip BolaSport.com, Brozovic telah mencetak gol ke gawang tim yang sama dalam dua pertemuan, baik kandang maupun tandang, pada satu musim sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, gelandang asal Kroasia itu telah melakukannya pada musim 2017-2018 saat melawan Cagliari dan musim 2019-2020 saat melawan AC Milan.

Gol Brozovic sudah cukup untuk menutup kemenangan tipis Inter Milan atas Torino.