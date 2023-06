Keuchik Karieng Peudada Bireuen Raih Paralegal Justice Award 2023

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Irfandi yang menjabat sebagai Keuchik Karieng, Peudada Bireuen sejak 2017 lalu, Kamis (01/06/2023) malam menerima penghargaan Paralegal Justice Award 2023 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penghargaan paralegal Justice Award diserahkan di Discovery Hotel Ancol Jakarta diberikan kepadanya karena peran dirinya sebagai Non Litigation Peacemaker atau Juru Perdamaian Desa/Kelurahan.

Irfandi juga meraih piala Paralegal Justice Award, PIN lencana Non Litigation Peacemaker (NL.P), Jubah NLP, Sertifikat PJA serta berhak menyandang gelar non akademik Non Litigation Peacemaker (NL.P) yang disematkan di belakang nama.

Irfandi kepada Serambinews.com, Minggu (04/06/2023) mengatakan, acara malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang menekankan peran penting kepala desa dan lurah dalam penyelesaian perkara atau sengketa antarwarga di wilayahnya.

" Paralegal Justice Award ini merupakan kerja bersama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tandasnya.

Dalam ajang seleksi penerima award tersebut Irfandi mengatakan, peserta seluruh Indonesia yang mendaftar sebanyak 765 orang, kemudian lulus seleksi administrasi tinggal 565 orang, selanjutnya seleksi audisi tinggal 300 orang, dari Aceh hanya dua orang yang lolos dalam seleksi tersebut.

Selanjutnya, peserta hasil registrasi tersisa 294 orang. Kemudian, mereka yang lulus mengikuti pertemuan, dilanjutkan psikotes, wawancara dan jug observasi publik.

Akhirnya hanya 150 peserta sebagai penerima Paralegal Justice Award, dari jumlah tersebut hanya dua orang dari Aceh yaitu Irfandi dan Zulfitrian dai Desa Hagu Selatan, Lhokseumawe.

Irfandi mengaku bahwa dirinya sangat senang dan merasa bahagia bisa membawa pulang penghargaan tersebut untuk Kabupaten Bireuen sekaligus sebagai perwakilan Provinsi Aceh.

Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan PhD menyampaikan selamat kepada Irfandi SPdI NP perwakilan Bireuen sekaligus perwakilan Provinsi Aceh yang telah menerima penghargaan di Paralegal Justice Award Tahun 2023.

Dengan keberhasilan tersebut semoga dapat memacu para kepala desa/keuchik-keuchik yang lainnya, serta dapat membantu penanganan permasalahan hukum ringan yang ada di daerahnya, sehingga tidak perlu sampai di aparat penegak hukum.(*)

