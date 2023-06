VIDEO - IMI Gelar Even Aceh Motoprix 2023 di Stadion Harapan Bangsa

Laporan Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM- Ikatan Motor Indonesia (IMI) Aceh menggelar perlombaan balap motor Aceh Motorprix yang memperebutkan trophy ketua IMI Aceh di Stadion Lhoong Raya Banda Aceh, Sabtu dan Minggu (3-4/6/2023).

Pada seremoni pembukaan acara ini dihadiri oleh Badan Pengawas PP IMI sekaligus, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Drs Syamsul Bahri, MM., Pembina IMI Aceh, selaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh. Muslim Ayub, Ketua IMI Aceh, Mirza Mubaraq dan para pengurus IMI Aceh.

Road race ini dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengprov PASI) Aceh, Drs Bachtiar Hasan, M.Pd.

Pada event ini ada 13 kelas yang diperlombakan, diantaranya bebek 4 tak 150 cc Mix tune up MP 1 dan MP 2 Non Kategori, Bebek 4 Tak 130 CC MIX STD MP 3 Non Kategori, Bebek 4 Tak 130 CC MP 6 Non Kategori, Bebek 2 Tak Non kategori, bebek 2 Tak 120 CC Non Kategori, Matic 130 CC MP 7 Non Kategori serta lainnya.

Ketua IMI Aceh, Mirza Mubaraq mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang pada generasi muda di bidang otomotif. (*)

