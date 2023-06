VIDEO Remaja Hilang Nyawa Akibat Kecelakaan di Jalan Nasional Banda Aceh - Meulaboh, Aceh Jaya

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Seorang remaja berusia 12 tahun meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas, Minggu (4/6/2023)

Kecelakaan yang merengut korban jiwa seorang remaja berstatus pelajar itu terjadi di kawasan jalan Nasional Banda Aceh - Meulaboh Desa Meunasah Weh Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, sebelumnya tertulis Desa Lepe, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiyono menyebutkan jika kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 11.30 WIB.

Ia menjelaskan jika kejadian naas tersebut terjadi saat Toyota Haice nomor polisi BL 7305 EB yang dikemudikan oleh Agustiar (54) warga Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Aceh Barat melaju dari ara Meulaboh menuju Banda Aceh.

"Sedangkan sepeda motor Honda Supra tanpa No Pol melaju dari sisi sebelah kiri jalan arah Banda Aceh-Meulaboh (melawan arus)," tandasnya.

"Setibanya di TKP Desa Meunasah Weh sepeda motor Honda Supra tanpa No Pol tiba-tiba memutar balik arah Banda Aceh sehingga tertabrak dengan Mopen Toyota Hi Ace No Pol BL 7305 EB tersebut, maka terjadilah Laka Lantas," tambahnya.

Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor atas nama Jamaluddin warga Desa Kuala Kecamatan, Indra Jaya, Aceh Jaya meninggal dunia di Puskesmas Jaya.

Dalam kecelakaan itu sendiri pihak kepolisian mengamankan satu sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan.(**)