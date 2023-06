Ada Beasiswa Khusus Perempuan dari Dian Sastro, Tertarik?

Beasiswa Dian sendiri merupakan salah satu nazar dari Dian Sastrowardoyo yang sudah terpikir sejak lama.

SERAMBINEWS.COM - Dian Sastrowardoyo dikenal sebagai bintang besar Indonesia.

Artis peran yang melejit lewat film Ada Apa dengan Cinta? (AADC) ini ternyata sangat peduli terhadap dunia pendidikan.

Selain sebagai artis, Dian Sastro diketahui bersuamikan seorang pengusaha dan ibu dari dua orang anak.

Di luar profesi sebagai artis, Dian Sastrowardoyo memiliki sebuah yayasan non-profit bernama Yayasan Dian Sastrowardoyo.

Yayasan tersebut memiliki satu program bernama Beasiswa Dian untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu bersekolah dan meraih mimpinya.

Pemain film Kartini ini selalu memilih memberikan beasiswa tersebut untuk anak-anak perempuan bukan tanpa alasan.

"Kalau kita investasinya ke perempuan, ya lo enggak cuma lagi nyekolahin anaknya. Lo sebenarnya secara enggak langsung lagi nyekolahin cucunya juga karena kecerdasan dan pengetahuannya akan turun," kata Dian dikutip dari YouTube Beginu, Selasa (6/6/2023).

Pilihan ini juga bukan datang begitu saja di kepala Dian Sastrowardoyo.

Aktris berusia 41 tahun tersebut sadar bahwa beasiswa ini adalah memberikan bantuan yang akhirnya bisa berdampak lebih besar kepada keluarga anak asuhnya kelak.

"Itu gue belajar dari Sheryl Sandberg, dari apa yang dikatakan oleh Queen Rania of Jordan bahwa if you invest in women, you in invest in the future," kata Dian.

Beasiswa Dian sendiri merupakan salah satu nazar dari Dian Sastrowardoyo yang sudah terpikir sejak lama.

Tanpa disadari, beasiswa ini juga menjadi jembatan dari impian Dian Sastrowardoyo untuk kuliah di luar negeri yang masih belum terwujud.

Lewat beasiswa ini, mimpi Dian untuk melanjutkan studi ke luar negeri tetap hidup dan menyala.

