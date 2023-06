Suami Pergi Kerja, Bu Guru dengan Pak Kades Kedapatan Mesra di Kamar Digerebek Warga

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN- Seorang wanita ber suami menjalani cinta terlarang dengan pak kades di dalam rumah kontrakan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sabtu (3/6/2023) malam.

Kasus per selingkuhan ini terungkap setelah warga mencurigai gerak-gerik pak kades berninsial AM (356), yang memasuki rumah kontrakan tersebut.

Karena yang warga tahu, suami bu guru tersebut sedang ber dinas malam tapi ada pria lain yang masuk.

Anehnya lagi, pria tersebut bukan merupakan kades di desa tersebut, melainkan kades di desa lain.

Menduga ada yang tidak beres, warga akhirnya melakukan upaya penyergapan.

Benar saja, keduanya nekat berzina di dalam rumah kontrakan tersebut.

Saat hendak di gerebek, pak kades yang sudah mendengar suara warga akhirnya kabur ke arah sawah tanpa menggunakan busana.

Warga menemukan sepeda motor dan pakaian AM di rumah tersebut.

Saat diintrogasi, wanita yang berstatus guru tersebut mengakui kalau dia sudah melakukan hubungan dengan pria berinsial AM, berstatus kades.

Kini kasus per selingkuhan tersebut sudah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Gayo Lues.

Diolah dari TribunGayo.com, warga Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues memergoki pasangan selingkuh.

Per selingkuhan terjadi antara AM (36), kades dari Kecamatan Blangjerango dan bu guru, KT (35).

KT adalah guru honorer di SDN kawasan Kecamatan Blangjerango.

Baik AM dan KT, keduanya sudah berkeluarga dan memiliki pasangan hidup.