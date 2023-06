Tips Cara Ampuh Berhenti Merokok, Seketika atau Kurangi Secara Bertahap

Berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap

SERAMBINEWS.COM - Bahaya merokok kerap diketahui tapi hanya diabaikan saja. Merokok bukan saja merusak dan juga mengancam penyakit kanker paru-paru.

Risiko merokok tidak membuat perokok jera, malah tetap santai menghisap hingga tiba masalah kesehatan.

Simak cara berhenti merokok paling ampuh dalam artikel ini.

Cara berhenti merokok ini berkaitan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati pada Rabu, 31 Mei 2023.

Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 lalu mengusung tema 'We need food, not tobacco' yang artinya 'Kita Butuh Makanan, Bukan Tembakau'.

Diketahui, rokok tetap menjadi sebab utama penyakit hingga kematian.

Dikutip dari Kementerian Kesehatan RI dan Center for Disease Control and Prevention, inilah cara berhenti merokok.

Cara Berhenti Merokok

- Berhenti Seketika

Berhenti merokok seketika ini merupakan cara yang paling berhasil bagi banyak orang.

Jika Anda tidak merokok selama 20 menit, maka tekanan darah, alirah darah, hingga denyut jantung akan membaik.

Kemudian 12 jam berhenti merokok akan membuat semua nikotin dalam tubuh telah dimetabolisme, tingkat karbon monoksida dalam darah akan menjadi normal.

Sementara, jika dalam kurun waktu 24-28 jam Anda tidak merokok, akan membantu fungsi pengecapan dan penciuman manusia membaik, serta nikotin mulai tereliminasi dari tubuh.