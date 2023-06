Aura Kasih Ungkap Alasan Belum Siap Menikah Lagi setelah Cerai pada 2021

Aura Kasih bukannya menutup hati untuk pria lain setelah menyandang status janda sejak 2021.



SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Aura Kasih mengungkapkan alasan belum siap menikah lagi setelah bercerai dari Eryck Amaral.

Ibu satu anak ini masih ingin bersama anaknya tanpa kehadiran pendamping.

Aura Kasih bukannya menutup hati untuk pria lain setelah menyandang status janda sejak 2021.

Rumah tangganya dengan Eryck Amaral yang memberinya satu anak kandas kala itu.

Penyanyi dan pemain film ini mengaku siap menerima pria lain untuk mengisi hatinya.

"Enggak begitu trauma (cerai) dan aku selalu membuka hati," kata Aura Kasih di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023) malam.

Aura Kasih sempat kepikiran karena belum mempunyai pasangan lagi.

Sebagai manusia biasa, Aura Kasih tetap membutuhkan teman dan pendamping hidup.

"Aku enggak boleh merasa jomlo dan kesepian karena aku maunya langsung menikah dan tidak mau pacaran," ucap Aura Kasih.

Perempuan berusia 35 tahun itu kini memprioritaskan hidupnya untuk Arabella.

Arabella adalah anak semata-wayang Aura Kasih buah pernikahannya dengan Eryck Amaral.

"Sebagai single parent, aku harus siap dari segi finansial dan hidup mandiri," ujar Aura Kasih.

Sejauh ini Aura Kasih tidak punya target kapan akan menikah lagi.

"Menjalani hidup mengalir saja dan do my best," katanya.

Sebelumnya, Aura Kasih sempat dikaitkan dengan beberapa nama pria, di antaranya Ariel NOAH.

Namun kabar tersebut menguap begitu saja. (*)

