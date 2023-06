Harga Emas di Pidie Pada Rabu 7 Juni 2023 Hari Ini Turun, Cek Rincian Per Gram Hingga Per Mayam

Turunnya harga emas per gram, menyebabkan harga emas per mayam di Pidie turun Rp 6.000 per mayam.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Harga perhiasan emas di Kabupaten Pidie, Rabu (7/6/2023) hari ini, turun Rp 2.000 per gram.

Turunnya harga emas per gram, menyebabkan harga emas per mayam di Pidie turun Rp 6.000 per mayam.

Meskin turunnya harga emas per gram, tapi tidak mempengaruhi harga emas per mayam.

" Harga emas per mayam masih belum berubah," kata Haji Jamal Abadi pedagang emas di pusat pasar perbelanjaan Beureunuen, Pidie, Rabu (7/6/2023).

Ia menyebutkan, hari ini harga emas batang LM 9,999 persen dibeli Rp 944.000 per gram dan dijual Rp 943.000 per gram.

Sementara, harga emas LM, Selasa (6/6/2023) dibeli Rp 945.000 per gram dan dijual Rp 935.000 per gram.

Adapun harga emas masak atau 99,5 persen dibeli Rp 928.000 per gram dan dijual Rp 919.500 per gram

Untuk harga emas 99,5 persen pada Selasa (6/6/2023) dibeli Rp 930.000 per gram dan dijual Rp 921.000 per gram.

Kata Haji Jamal, untuk harga emas london atau murni 23 karat belum berubah.

Emas 23 karat setelah ongkos dijual Rp 3.100.000 per mayam.

Sedangkan harga emas biasa atau 20 karat dijual Rp 2.750.000 per mayam, telah ongkos.

Ia menyebutkan, hari ini warga Pidie membeli emas masih tinggi, yang mencapai 70 persen.

Sementara warga yang menjual emas menurun mencapai 30 persen.

" Hari ini, pembeli emas meningkat," pungkasnya. (*)

