Merinding! Putri Ariani Penyanyi Disabilitas Raih Golden Buzzer America's Got Talent, Ini Profilnya

SERAMBINEWS.COM - Rasa bangga kini tengah menyelimuti penyanyi muda berbakat asal Tanah Air, Putri Ariani.

Putri Ariani, penyandang distabilitas tunanetra berhasil memikat hati juri Simon Cowell usai tampil di America's Got Talent bahkan mendapatkan Golden Buzzer.

Putri hadir atas permintaan Simon Cowell di babak audisi America's Got Talent pada Selasa, 6 Juni 2023 waktu Amerika.

"Saya selalu bermimpi bisa bernyanyi di America's Got Talent sejak kecil," katanya saat di belakang panggung.

"Saya akan bernyanyi dan bermain piano," lanjutnya.

Setelah selesai bernyanyi, penonton dan juri langsung berdiri dan tepuk tangan.

Bahkan, Simon Cowell sampai berlari ke atas panggung hingga membuat juri lainnya kebingungan.

Usai membawakan lagu dengan sangat baik, Putri Ariani mendapat pujian yang sangat luar biasa.

Bahkan, penyanyi kelahiran Kempar, Riau ini mendapat lima standing ovation dari dewan juri America's Got Talent hingga standing applause dari seluruh penonton.

"Suara putri anda luar biasa. Bisakah dia menyanyikan satu lagu lagi?" pinta Simon.

Putri kemudian mengiyakan permintaan Simon dan langsung bernyanyi.

"Lagu ini spesial untukmu, Simon," kata Putri yang menyanyikan lagu Blue, "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Penampilan Putri Arini sukses membuat penonton dan dewan juri terpukau.