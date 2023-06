Pusat Limpahkan Pengelolaan Blok Rantau ke BPMA 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kabar gembira kembali datang dari dunia minyak dan gas bumi (migas) Aceh. Pemerintah Pusat melimpahkan pengelolaan sebagian Blok Rantau yang berada di Aceh Tamiang ke Badan Pengelola Migas Aceh ( BPMA).

Blok Rantau selama ini dikelola oleh Pertamina EP, yang wilayah kerjanya mulai dari Aceh Tamiang hingga Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Dengan pelimpahan ini, maka Blok Rantau khususnya yang masuk wilayah Aceh menjadi wewenang BPMA dengan empat lapangan di dalamnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), Arifin Tasrif, menyetujui pengalihan pengelolaan sebagian area Wilayah Kerja Pertamina EP yang berada di Wilayah Aceh melalui mekanisme carved out (pengembalian sebagian wilayah).

Adapun Wilayah Kerja Pertamina EP terbentang dari Aceh hingga Papua dengan Pertamina EP sebagai operatornya. Sebagian wilayah yang dikembalikan pengelolaannya ke BPMA meliputi empat lapangan minyak yaitu Lapangan Rantau, Peureulak, Kualasimpang Barat, dan Kualasimpang Timur.

Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal, mengapresiasi dan menyambut baik persetujuan tersebut. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas persetujuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi BPMA dalam melakukan pengelolaan industri hulu migas di Aceh secara optimal,” ujar Faisal pada Selasa (6/6/2023).

Faisal juga berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang terus mendukung BPMA dalam mewujudkan proses pengalihan ini. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang sudah mendukung proses ini,” lanjut Faisal.

Berdasarkan surat Menteri ESDM, sebutnya, ketentuan yang diatur melalui mekanisme carved out yaitu pengelola Wilayah Kerja baru hasil carved out adalah afiliasi PT Pertamina EP. Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai keekonomian yang sama sebagaimana kontrak bagi hasil Wilayah Kerja Pertamina EP dan tak boleh ada penambahan beban kewajiban baru bagi afiliasi Pertamina EP yang akan menjadi pengelola Wilayah Kerja Baru hasil carved out.

Sebelum persetujuan ini diberikan, menurut Faisal, BPMA sudah melakukan FGD dengan berbagai pihak terkait seperti Biro Hukum Kementerian ESDM, PPBMN Kementerian ESDM, Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina EP, pada 30 Maret hingga 1 April 2022 lalu.

Setelah FGD tersebut, serangkaian pembahasan terus dilakukan dan berproses dalam upaya melakukan harmonisasi dan menemukan mekanisme terbaik untuk menjalankan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Pasal 90 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Dengan persetujuan yang diberikan Menteri ESDM tersebut, kata Faisal, akan menambah jumlah wilayah kerja yang menjadi Wilayah Kewenangan BPMA. Saat ini, ada empat wilayah kerja eksploitasi dan tiga wilayah kerja eksplorasi yang berada di bawah pengawasan BPMA.

Seperti diketahui, BPMA adalah badan pemerintah yang dibentuk dalam rangka pengelolaan bersama hulu migas di Aceh. Saat ini, wilayah kewenangan BPMA meliputi daratan Aceh dan laut sekitar Aceh hingga batas 12 mil dari garis pantai terluar. Untuk wilayah kerja yang terletak di luar batas 12 mil tersebut saat ini masih menjadi wilayah kewenangan SKK Migas. (*)

Download PDFnya Disini!