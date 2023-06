New Honda Brio Hadir di Banda Aceh

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Honda Prospect Motor meluncurkan model terbaru dari Honda Brio di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023 lalu. Mobil dengan performa mesin terbesar di kelasnya itu, cukup menjadi pilihan untuk dikendarai di jalanan kota dengan tampilan lebih sporty dan stylish ditambah fitur yang semakin lengkap.

Kini New Honda Brio tampil di Kota Banda Aceh, bertempat di Mall Plaza Aceh, Aceh pada tanggal 8 - 11 Juni 2023. Pengunjung dapat melihat langsung serta dapat melakukan booking untuk model terbaru dari produk ini selama acara berlangsung.

Selain itu pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai macam program penawaran menarik seperti angsuran mulai 2jt an, dp mulai 20jt an, dan tenor hingga 7 tahun hingga lucky dip dengan total hadiah ratusan juta rupiah serta beberapa unit smartphone, smartwatch dan tablet.

Beragama tampilan baru juga disajikan pada mobil tersebut. Varian warna baru Electric Lime Metallic (Satya dan RS), Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS) dan warna lainnya cocok bagi para anak muda.

Direct Operation Manager Wilayah Aceh, M. Zein Kayum mengatakan, New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

“Jadi ada beragam fitur baru yang disajikan pada new honda brio RS ini. Seperti New Seat Pattern Design, New Sporty Dashboard Panel Pattern, New One Push Ignition System dan fitur lainya,” kata Zein.

New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp 188.300.000,-, tipe E M/T dengan harga Rp 199.100.000,- dan tipe E CVT dengan harga Rp 208.400.000,-. Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp 247.600.000,- dan tipe RS CVT dengan harga Rp 257.600.000,-.

Sementara itu, Sales Marketing & Business Innovation Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, mengatakan, sejak awal diluncurkan sampai saat ini, Honda Brio terus menjadi model yang sangat diminati oleh konsumen. Bahkan beberapa kali menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

"Kami percaya bahwa dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya, efisiensi bahan bakar, dan harga yang terjangkau, Honda Brio akan terus menjadi mobil pilihan yang memberikan rasa bangga bagi setiap pemiliknya,” ujarnya.

Secara total, Honda Brio juga telah mencatat total penjualan lebih dari 500 ribu unit di Indonesia sejak awal diluncurkan hingga sekarang. Honda Brio juga merupakan model produksi Honda di Indonesia yang memiliki kandungan local purchase tertinggi, yaitu mencapai hingga 96 persen.

Di Aceh sendiri tingkat penjualan unit Brio RS tercatat sudah lebih dari 66 unit dan untuk penjualan unit Brio Satya mencapai 131 unit untuk periode Januari – April 2023.

"Tidak hanya untuk konsumen di dalam negeri, Honda Brio produksi Indonesia juga sangat diminati untuk pasar ekspor. Sejak tahun 2019, tercatat lebih dari 25 ribu unit Honda Brio telah diekspor ke berbagai negara,” pungkasnya.(*)

