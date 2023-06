VIDEO Berikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani, Instagram Simon Cowell Diserbu Netizen Indonesia

SERAMBINEWS.COM - Postingan Instagram Simon Cowell diserbu netizen Indonesia karena dirinya memberi golden buzzer untuk Penyanyi disabilitas asal Indonesia Putri Ariani di babak audisi America's Got Talent (AGT) 2023.

Netizen mengucap terima kasih kepada Simon. Sebab, ia mengapresiasi penampilan Putri Ariani di ajang tersebut.

Putri Ariani, adalah seorang asal penyanyi Indonesia dengan keterbatasan penglihatan. Ia tunanetra.

Penampilannya di AGT 2023 memukau para juri, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara. Dan penampilan tersebut membuat mereka standing ovation.

Bahkan secara mengejutkan Simon Cowell yang dikenal kritis terhadap penampilan peserta, memberinya golden buzzer. Itu menandakan penampilan Putri Ariani benar-benar istimewa.

Sekadar info, golden buzzer merupakan tiket spesial yang mengantarkan peserta yang mendapatkannya bisa tampil langsung di panggung live.

Putri merupakan seorang penyanyi sekaligus musisi. Namun, selama menapaki kariernya ia mengaku sering dipandang sebelah mata karena dirinya seorang tunanetra.

Saat mengikuti audisi AGT 2023 Putri didampingi ayah dan ibunya. Ia membuka penampilannya dengan memainkan piano dan membawakan lagu ciptaannya sendiri.

Ketika Putri selesai menyanyi, Simon Cowell naik ke panggung dan menghampiri remaja tersebut. Simon memuji penampilan Putri dan memintanya untuk membawakan satu lagu lainnya.

Putri kemudian membawakan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dari Elton John. Putri mengatakan dia mendedikasikan lagu itu untuk Simon.

Suara Putri membuat penonton satu studio bertepuk tangan. Bahkan beberapa penonton berdiri dari tempat duduknya dan memberikan tepuk tangan untuk Putri.

Para juri America’s Got Talent juga memberikan standing ovation untuk Putri dan memuji penampilan Putri saat itu, bahkan memanggilnya superstar.

Cowell mengatakan, Putri adalah salah satu penyanyi terbaik yang tampil di acara America’s Got Talent.

Dengan mendapat Golden Buzzer, Putri Ariani sudah langsung mendapat satu posisi di babak semi final America's Got Talent 2023.(*)

VO: Syita

Editor Video: Muhammad Aulia