VIDEO Putri Ariani Guncangkan Panggung America's Got Talent, Heidi Klum Sebut Layak Dapat Grammy

Penyanyi disabilitas asal Indonesia Putri Ariani menjadi perhatian publik karena sukses mengguncangkan panggung America's Got Talent dengan perolehan golden buzzernya.

Setelah video penampilannya diunggah, pujian terus mengalir untuk Putri Ariani.

Heidi Klum salah satu juri ajang tersebut ikut mengutarakan rasa kagumnya pada Putri Ariani lewat sosial media Twitter.

Dalam cuitannya, Heidi melihat ada masa depan Grammy Awards dari sosok Putri Ariani. Ia membuat cuitan tersebut sembari mengunggah potongan video penampilan Putri.

Putri Ariani tampil di America's Got Talent membawa modal pengalaman di Indonesia's Got Talent tahu 2014 silam.

Di Amerika, Putri tampil dengan percaya diri membawakan lagu originalnya yakni 'Loneliness'.

Penampilannya menarik perhatian Simon Cowell sehingga memintanya membawakan lagu kedua.

Kemudian lagu 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' milik Elton John pun mengantarkan Putri mendapatkan golden buzzer.

Simon Cowell sendiri lah yang menekan golden buzzer, sebelum momen golden buzzer seluruh juri America's Got Talent dibuat terkejut ketika tahu lagu pertama adalah ciptaannya.

Mendapat golden buzzer, secara otomatis membuat penyanyi asal Indonesia ini lolos audisi America's Got Talent musim ke 18 ini dan langsung melaju ke tahap selanjutnya.(*)

