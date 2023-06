Pendidikan yang Memerdekakan

Irwandi MAg, Kepala SMA Negeri Ulumul Quran Sigli dan Ketua Daerah IGI Kabupaten Pidie

HAKIKAT pendidikan adalah memanusiakan manusia seutuhnya, sering disebut juga dengan humanisasi. Demikian sebuah pernyataan yang sering terdengar di kelas Filsafat Pendidikan. Kenyataannya, ada orang yang katanya sudah menempuh pendidikan tinggi, mendapat nilai bagus, menjadi figur yang malah berperilaku diluar logika kita. Tertangkapnya beberapa orang pejabat eksekutif dan legislatif, akademisi dan perilaku bar-bar remaja yang menyiksa kawannya dengan kasus sepele, kemudian viral.

Menjadi contoh tidak baik betapa adanya masalah karakter dalam sistem pendidikan. Contoh di atas menjadi cermin buruk bagi yang harus terus diperbaiki dan usaha yang lebih maksimal. Betapa pendidikan masih belum memberikan pembebasan kepada manusia Indonesia yang seutuhnya.

Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW, Paulo Freire dan Mas Menteri, Nadim Makarim dari sudut pandang pendidikan yang membebaskan, humanisme dan merdeka belajar. Ketiganya adalah upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai proses menjadi manusia yang punya pemikiran, kemampuan untuk membebaskan diri beragam sistem yang menindas, menyimpang dan dehumaniasi.

Hal ini penting untuk dibahas di tengah keraguan banyak pihak terhadap adanya perubahan kurikulum di Indonesia, hampir setiap terjadi pergantian menteri pendidikan. Apa saja poin-poin yang kita pelajari dari ketiganya untuk menjadikan pendidikan kita menjadi lebih merdeka yang kita sarikan dari tiga sampel acak berikut: Pertama, dimulai dari Nabi Muhammad saw secara dogmatis selalu kita terima sebagai orang membebaskan manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiya. Bahasa yang sering disebut beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia.

Di dunia modern sekarang persoalan akhlak dan karakter adalah problema utama manusia. Kita memiliki jutaan orang pintar, baik ilmu pengetahuan, bahkan bidang keagamaan. Namun memiliki problem dalam pelaksanaannya. Karena akhlak adalah persoalan praktis yang tidak bisa dengan didakwahkan saja secara verbal, tapi bukti nyata dengan bahasa keteladanan. Kedua, dalam sebuah peristiwa sangat terkenal terjadi peperangan. Rasulullah saw mensyaratkan pembebasan tawanan dengan kafir Quraisy bila mengajarkan orang-orang yang belum bisa membaca di kalangan Islam.

Hal ini sebuah ide yang sangat brilian, dan mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah peperangan antar qabilah di Arab. Ketiga, mereka yang mendengungkan kebebasan dalam dunia pendidikan tentu harus belajar dari Islam dimana ada ayat yang pertama turun itu langsung perintah membaca. Dengan kesadaran membaca berbasis pada nilai ketuhanan dan perintah membaca langsung di alam nyata atau kehidupan.

Adanya perintah membaca ini menjadikan Islam sebagai suatu agama dengan tingkat pencapaian dan perkembangan jumlah pemeluk yang luar biasa pada masa kenabian dan beberapa tahun setelah beliau meninggal. Hal ini tentu tidak lepas dari rasionalitas dan humanisasi yang diajarkan Islam saat itu. Sedangkan dari Paulo Freire, ada beberapa gagasan utama yang dapat kita ambil darinya yaitu, pendidikan dimulai dari membangun kesadaran pada setiap manusia.

Pendidikan gaya bank

Kesadaran dimulai dari pembelajaran dari deskripsi ke pembelajaran yang dialogis transformatif. Pemikirannya dipengaruhi cara pikir filosofis dari Thomas Aquinas. Pemikiran ini menjadikan dia orang yang kritis terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. Saat itu banyak terjadi ketimpangan sosial dan dia sendiri lahir di kawasan kumuh dan penuh kemiskinan.

Beberapa karyanya dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh di antaranya: Education As The Practice of Freedom, Pedagogy of the Opressed, Cultural Action for Freedom(1970) dan Pedagogy of the Heart (1999). Pendidikan menurut Paulo harus diarahkan untuk para peserta didik untuk reinventing, recreating dan rewriting. Mereka harus menemukan kembali sendiri ilmu pengetahuan, bukan disuap. Di sini ada keaktifan kaum pembelajar. Bukan hanya sebagai obyek yang menjadi sasaran dari para pengajar. Peserta didik harus diajak untuk mendapatkan kesadaran diri dalam proses pembelajaran.

Jadi mereka yang mengalami konteks terjadinya upaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang kemudian diserap menjadi perilaku dan landasan berpikir untuk bertindak. Dia menyebut proses pendidikan yang tidak menyadarkan dengan pendidikan gaya bank. Dimana guru yang menyetor ilmu selama beberapa saat, seminggu, sebulan dan seterusnya sesuai dengan periode kalender pendidikan. Lalu pada saatnya akan diambil kembali dalam bentuk ujian. Bahkan Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya bank itu sebagai berikut:

Guru yang mengajar murid belajar. Guru serba tahu, murid tidak tahu apa-apa. guru yang berpikir, murid dipikirkan. Guru berbicara, murid mendengarkan dengan baik. Guru mengatur, murid yang diatur. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid harus menuruti. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai tindakan gurunya. Guru akan memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. Guru mengacaukan semua wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan suatu kebebasan murid. Guru adalah subjek proses belajar, murid objeknya.

Selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam sebuah wawancaranya dengan Kompas (2022), mengatakan, penerapan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi murid dan sekolah. Kurikulum ini akan semakin membuat murid lebih aktif karena dirancang lebih sederhana dan fleksibel, berbeda dengan Kurikulum 2013 yang materi pembelajarannya terlalu padat, membosankan, dan kurang beragam.

Membebaskan guru

Ada beberapa poin yang menjadi utama Kurikulum Merdeka (Kumer) yaitu: pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Berfokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi dan fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Dari ketiga tokoh ini akhirnya kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya pembebasan dalam proses pendidikan. Dengan beranjak dari pemikiran yang kuat bahwa manusia harus dibebaskan dari suatu belenggu penindasan dari manusia atau ideologi yang tidak benar. Maka kelas, sekolah sebagai unit terkecil harus menjadi penggerak utama yang harus dikawal dan di sana ada guru yang harus dijaga dan tidak diganggu dengan beragam administrasi tidak penting dan sistem karier, perhitungan jam yang sangat menyesakkan.

Maka membebaskan dunia pendidikan yang lebih cepat adalah membebaskan guru dulu dari beragam belenggu sebagai salah satu komponen utama dalam pendidikan. Hasilnya akan terjadi perubahan yang lebih besar dalam proses pembelajaran sebagai bagian terkecil dari proses pendidikan itu sendiri. Karena kenyataan pendidikan di alam nyata menjadi hal yang sesungguhnya.