Putri Ariani Tampil Memukau di America Got Talent Lewat Lagu Loneliness, Ini Lirik dan Maknanya

Ini Lirik dan Makna Lagu Loneliness, Putri Ariani: Sesuatu Baik Tapi Belum Tentu Baik bagi Kita

SERAMBINEWS.COM - Lagu yang dinyanyikan Putri itu berjudul “ Loneliness” yang sudah dirilis sejak 4 Mei 2023.

Lagu “Loneliness” yang membuat Putri Ariani meraih tiket golden buzzer ini sudah bisa didengar di berbagai platform musik.

Berikut lirik lagu “ Loneliness”

I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes

We're together in this love

Promise we'll forever

And now you left me alone

Cause You find someone better

You're in that way with her

And one think I know

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness