Rekrutmen Tenaga Profesional BPMA 

SERAMBINEWS.COM - BANDA ACEH, Badan Pengelola Migas Aceh ( BPMA) adalah badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 dan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

1. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bertugas sebagai penghubung antara bisnis area dan teknologi area serta bertanggung jawab dalam mengelola data baik di internal BPMA maupun KKKS

KUALIFIKASI UMUM

• Minimal S1 IT / Non IT; Ilmu Komputer, Teknologi Komputer, Teknik Informatika, Sains Data lebih diutamakan

• Diutamakan berpengalaman minimal 5 tahun di perusahaan Migas

KUALIFIKASI KHUSUS

• Memiliki Sertifikasi DMBoK (Data Management Body of Knowledge) atau minimal pernah mengikuti training DMBoK

• Memiliki pengalaman dalam pengelolaan data, termasuk perancangan arsitektur data dan manajemen data

• Memahami proses bisnis pada skala medium

• Memahami konsep Big Data & Machine Learning dan adopsinya terhadap digitalisasi proses bisnis

• Memahami bahasa pemograman untuk pemrosesan data.

2. BIDANG PEMERIKSAAN PERHITUNGAN BAGIAN NEGARA DAN TINDAK LANJUT

Melakukan pemeriksaan perhitungan bagian negara, evaluasi & monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu

KUALIFIKASI UMUM

• Minimal S1-Akuntansi, S1-Ekonomi

• Diutamakan berpengalaman minimal 5 tahun di perusahaan Migas

KUALIFIKASI KHUSUS

• Memahami skema Cost Recovery, Gross Split, Process of Reporting (FQR/WP&B) khususnya Equity calculation for oil and Gas

• Diutamakan yang memiliki salah satu sertifikasi di bidang audit yaitu: (Certified Internal Auditor (CIA)/Certified Forensic Auditor (CFrA)/Certified Fraud Examiner( CFE)

• Memahami penyusunan laporan pemeriksaan bagian negara

• Memahami penyusunan laporan monitoring tindak lanjut hasil partisan.

3. BIDANG PENGKAJIAN EKSPLORASI DAN REALISASI KOMITMEN

Bertugas sebagai pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap kajian studi eksplorasi, komitmen pasti dan komitmen kerja eksplorasi di WK Eksplorasi dan Eksploitasi.

KUALIFIKASI UMUM

• Minimal S1-Teknik Geologi/S1-Teknik Geofisika atau yang relevan (S2 Jurusan G&G diutamakan)

• Diutamakan berpengalaman minimal 5 tahun di perusahaan Migas

KUALIFIKASI KHUSUS

• Menguasai Contract Management sesuai dengan konsep PSC

• Menguasai Fundamental of Geology & Geophysics (G&G) serta oil and gas industries

• Menguasai Petroleum Geology & Petrophysics serta memahami dasar-dasar geologic modelling, seismic aquisition and processing

